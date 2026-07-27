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Μια από τις πιο ανθρώπινες και συγκινητικές εξομολογήσεις της τελευταίας περιόδου έκανε ο Γιώργος Γιαννόπουλος, μιλώντας για την αδελφή του που είχε σύνδρομο Down, αλλά και για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που έζησε εξαιτίας των προκαταλήψεων της εποχής.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε ότι από πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε αντιμέτωπος με το bullying, καθώς αρκετοί τον χαρακτήριζαν «ο αδελφός της ανάπηρης». Ο ίδιος, όμως, φρόντισε να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, επισημαίνοντας ότι η αδελφή του είχε σύνδρομο Down και όχι αναπηρία, ενώ υπήρξε ένας εξαιρετικά θετικός άνθρωπος που του δίδαξε τις σημαντικότερες αξίες της ζωής.

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«Ζω για την αδελφή μου», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως οι συμβουλές και ο τρόπος που αντιμετώπιζε τη ζωή τον συνοδεύουν μέχρι σήμερα. Η ίδια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη αγάπης και αισιοδοξίας.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος στάθηκε επίσης στον καθοριστικό ρόλο των γονιών του. Όπως ανέφερε, μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου κυριαρχούσε η αγάπη και όχι τα στερεότυπα. Η συμβουλή που άκουγε συνεχώς ήταν: «Να έχεις την υγειά σου και να κάνεις αυτό που θέλεις». Αυτή η οικογενειακή στάση, όπως είπε, τον βοήθησε να ξεπεράσει τις προκαταλήψεις της κοινωνίας και να πορευτεί με σεβασμό προς τον άνθρωπο.

Η εξομολόγησή του άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την αποδοχή των ανθρώπων με σύνδρομο Down, αλλά και για τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε οικογένεια κρύβονται ιστορίες δύναμης, αξιοπρέπειας και αγάπης.

Γιώργος Γιαννόπουλος: Ο σπουδαίος ηθοποιός που δεν κυνήγησε ποτέ τη δημοσιότητα

Από τους πλέον αξιόλογους και διακριτικούς ηθοποιούς της γενιάς του, ο Γιώργος Γιαννόπουλος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χωρίς θόρυβο, βασιζόμενος αποκλειστικά στο ταλέντο και την εργατικότητά του.

Γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1960 στην Αρσινόη Μεσσηνίας, μεγάλωσε στην Καλαμάτα και αρχικά σπούδασε στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η αγάπη του όμως για την υποκριτική αποδείχθηκε ισχυρότερη και εγκατέλειψε τις σπουδές του για να φοιτήσει στη Δραματική Σχολή Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1989.

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Έκτοτε ακολούθησε μια σταθερή και αξιοζήλευτη πορεία σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση, συμμετέχοντας σε δεκάδες παραγωγές. Το ευρύ κοινό τον αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη σειρά «Το Σόι Σου», ενώ έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα και σε κινηματογραφικές ταινίες αλλά και σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις.

Πολλοί συνάδελφοί του τον χαρακτηρίζουν «ηθοποιό των ηθοποιών», έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων που αποφεύγει τη δημοσιότητα, δεν επιδιώκει τα φώτα της επικαιρότητας και αφήνει τη δουλειά του να μιλά για εκείνον.

Ίσως γι’ αυτό και κάθε φορά που αποφασίζει να ανοίξει την καρδιά του, όπως έκανε μιλώντας για την αδελφή του, τα λόγια του αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη που απέδειξε ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στις ερμηνείες πάνω στη σκηνή, αλλά κυρίως στον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή, τους ανθρώπους και τις δυσκολίες της.

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