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Οι πρώτες ύλες από την Τουρκία κυριαρχούσαν στα πιάτα του δείπνου.

Τα ορεκτικά περιλάμβαναν παραδοσιακή, σοτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί, ενώ για το κυρίως πιάτο οι επιλογές φιλέτο λαβρακιού ή μοσχαρίσιο πλευρό αργού ψησίματος. Τέλος το επιδόρπιο ήταν ένα παραδοσιακό γλυκό σαν μπακλαβάς.

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🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇴 At the NATO summit in Ankara, Keir Starmer and Norway's PM took a moment to pose in England and Norway football jerseys ahead of their World Cup quarterfinal.



Diplomacy never really stops being sport.



Writer: Oliverpic.twitter.com/8XgqVCAkzi — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 7, 2026

Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής «με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη».

Όμως στο περιθώριο του δείπνου κυριάρχησε και μια… μουντιαλική πινελιά κατά τη συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ με τον Νορβηγό ομόλογό του, Γιόνας Γκαρ Στέρε, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Οι δύο ηγέτες επέλεξαν να εμφανιστούν με φανέλες των εθνικών τους ομάδων, με αφορμή τη συμμετοχή και την επιτυχημένη – μέχρι τώρα – πορεία και των δύο στο Μουντιάλ 2026, ενόψει και της επικείμενης «σύγκρουσης» τους για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Μάλιστα, ενώπιον των δημοσιογράφων οι δύο πολιτικοί έκαναν την πατροπαράδοτη χειραψία πριν την έναρξη των αγώνων.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Στάρμερ φορά την παραδοσιακή λευκή φανέλα με τα Τρία Λιοντάρια, ενώ ο Στέρε φέρει φυσικά την κόκκινη φανέλα.