Ο Έλον Μασκ ετοιμάζεται να δοκιμάσει ξανά το Starship, τον ισχυρότερο πύραυλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το φιλόδοξο πρόγραμμα της SpaceX φιλοδοξεί να οδηγήσει τον άνθρωπο ξανά στη Σελήνη το 2027, ενώ μετέπειτα σχεδιάζεται να ανοίξει τον δρόμο για τον αποικισμό του Άρη.

Η SpaceX ανακοίνωσε ότι την Κυριακή το βράδυ (ώρα ΗΠΑ) θα επιχειρήσει νέα εκτόξευση, διάρκειας περίπου μίας ώρας, από τις εγκαταστάσεις της στο Τέξας. Το Starship, ύψους 120 μέτρων, θα επιδιώξει κρίσιμα επιτεύγματα που δεν κατόρθωσε στις τρεις προηγούμενες προσπάθειες, όπως την επανεκκίνηση κινητήρα στο Διάστημα και την απελευθέρωση προσομοιωτών δορυφόρων.

Οι αποτυχίες που προηγήθηκαν

Από τον Ιανουάριο, το Starship έχει σημειώσει σοβαρά ατυχήματα: δύο φορές εξερράγη πάνω από κατοικημένες περιοχές της Φλόριντα, με συντρίμμια να καταλήγουν σε νησίδες των Τερκς και Κέικος και στις Μπαχάμες. Τον Μάιο έχασε τον έλεγχο και συνετρίβη στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ τον Ιούνιο ακόμη ένα πρωτότυπο εξερράγη σε εξέδρα δοκιμών στο Τέξας. Οι εξελίξεις προκάλεσαν διεθνείς αντιδράσεις: το Μεξικό απείλησε με νομικές ενέργειες για συντρίμμια που έφτασαν στις ακτές του, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την προστασία των υπερπόντιων εδαφών της.

Η στρατηγική σημασία

Παρά τις δυσκολίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει πολλά στο πρόγραμμα. Η NASA έχει συμβόλαιο 2,9 δισ. δολαρίων με τη SpaceX για τη χρήση του Starship στη νέα σεληνιακή αποστολή, ενώ ο Μασκ θέλει να στείλει ένα μη επανδρωμένο σκάφος στον Άρη ήδη από το 2026. Η επιτυχία θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα, στο πλαίσιο του νέου «διαστημικού ανταγωνισμού».

Οι αλλαγές και οι φόβοι

Η SpaceX τονίζει ότι έχει διορθώσει τα προβλήματα στο σύστημα καυσίμου, που θεωρούνται υπεύθυνα για την τελευταία αποτυχία. Ωστόσο, επιστήμονες εκφράζουν επιφυλάξεις για τη φιλοσοφία της εταιρείας, που στηρίζεται στη «γρήγορη ανάπτυξη μέσα από συχνές δοκιμές, ακόμη κι αν αυτές καταλήγουν σε εκρήξεις». Ο πρώην αστροναύτης και σύμβουλος της SpaceX, Γκάρετ Ράισμαν, σημειώνει: «Είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς την κατάληξη. Μπορεί να μη λειτουργήσει ποτέ ή να επαναστατήσει πλήρως το μέλλον των διαστημικών δραστηριοτήτων και της γεωπολιτικής».

Το επόμενο βήμα

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έδωσε το πράσινο φως για τη νέα εκτόξευση, υπογραμμίζοντας ότι καμία από τις προηγούμενες αποτυχίες δεν προκάλεσε τραυματισμούς πολιτών. Απομένουν δύο ακόμη δοκιμές με την τρέχουσα γενιά του Starship, πριν η SpaceX περάσει σε μεγαλύτερες εκδόσεις. Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν, το «Super Heavy» θα πραγματοποιήσει ελεγχόμενη πτώση στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το ανώτερο τμήμα Starship θα συνεχίσει την αποστολή του στο Διάστημα.

Παρά τα σχέδια, οι ανησυχίες των ειδικών για τις καθυστερήσεις, τους τεχνικούς κινδύνους και τις γεωπολιτικές προεκτάσεις παραμένουν. Το Starship μοιάζει σήμερα να είναι το πιο αμφιλεγόμενο διαστημικό εγχείρημα της εποχής μας — ένα στοίχημα που μπορεί να αλλάξει την ιστορία ή να καταγραφεί ως το μεγαλύτερο φιάσκο της.