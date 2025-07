Η SpaceX εκτόξευσε ξανά τον γιγαντιαίο της πύραυλο Starship το βράδυ της Τρίτης, με δεν πέτυχε τους κύριους στόχους της, καθώς χάθηκε ο έλεγχος του σκάφους, με αποτέλεσμα την καταστροφή του.

Ο 123 μέτρων πύραυλος εκτοξεύτηκε για την ένατη δοκιμαστική του πτήση από τη Starbase της SpaceX στο νότιο Τέξας. Ο επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ, ήλπιζε πως το σκάφος θα κατάφερνε να αφήσει μια σειρά από ψεύτικους δορυφόρους μετά την εκτόξευση, μα τα πράγματα δεν πήγαν όπως είχε σχεδιαστεί, επειδή η πόρτα δεν άνοιξε πλήρως. Μετά το σκάφος άρχισε να περιστρέφεται, με τελικό αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη συντριβή του στον Ινδικό Ωκεανό. Η SpaceX επιβεβαίωσε ότι έλαβε χώρα «ταχεία μη προγραμματισμένη αποσυναρμολόγηση».

