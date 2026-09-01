ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Πλοία στο Στενό του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Μουσαντάμ του Ομάν, στις 18 Ιουνίου 2026. REUTERS/Stringer/

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο δέχθηκαν επίθεση από άγνωστα βλήματα στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Όλα τα μέλη των πληρωμάτων των πλοίων παραμένουν ασφαλή, παρά την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και την επιβεβαίωση του περιστατικού από τη βρετανική υπηρεσία UKMTO.

Η αύξηση της γεωπολιτικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια.

Οι πρόσφατες επιθέσεις αποτελούν συνέχεια μιας σειράς στρατιωτικών αντιποίνων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, που έχουν περιορίσει δραστικά τις ενεργειακές εξαγωγές μέσω του Περσικού Κόλπου.

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Νέα σοβαρή κλιμάκωση σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δύο υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο φέρεται να έγιναν στόχος άγνωστων βλημάτων, με τα δύο περιστατικά να καταγράφονται μέσα σε διάστημα μόλις λίγων λεπτών.

Σύμφωνα με τις εταιρείες ναυτιλιακών πληροφοριών Marisks και Kpler, τα δύο μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια είχαν φορτώσει την προηγούμενη εβδομάδα από 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού πετρελαίου το καθένα.

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Το υπό σημαία Σαουδικής Αραβίας δεξαμενόπλοιο Sidr φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα περίπου 16,6 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Κασάμπ στο Ομάν. Μερικά λεπτά αργότερα, το υπό σημαία Λιβερίας Senegal Prosperity φέρεται να δέχθηκε τρία άγνωστα βλήματα, σε απόσταση περίπου 17 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Κασάμπ. Όλα τα μέλη των πληρωμάτων των δύο πλοίων αναφέρθηκαν ως ασφαλή.

Two tankers carrying Saudi oil attacked in Strait of Hormuz https://t.co/ztrA7QANGj https://t.co/ztrA7QANGj September 1, 2026

Το περιστατικό επιβεβαίωσε και η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), η οποία ανέφερε ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία άγνωστα βλήματα στην ίδια περιοχή, ενώ πραγματοποιούσε την έξοδό του από τα Στενά του Ορμούζ. Οι πληροφορίες παραπέμπουν στο ενδεχόμενο να πρόκειται για το ίδιο συμβάν.

Η Marisks χαρακτήρισε τα σχεδόν ταυτόχρονα περιστατικά ως νέα σημαντική επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφαλείας στην περιοχή, κάνοντας λόγο για περαιτέρω κλιμάκωση της απειλής στον θαλάσσιο διάδρομο του Ομάν.

Παράλληλα, νωρίτερα την Τρίτη, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο σταμάτησε ενώ διέσχιζε τον νότιο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση της συγκεκριμένης πληροφορίας από τη Σαουδική Αραβία.

Η νέα εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικοί και ιρανικοί αποκλεισμοί έχουν περιορίσει σημαντικά τις ενεργειακές εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, καθώς η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον επιχειρούν να διασφαλίσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Η κυκλοφορία στα Στενά παραμένει ιδιαίτερα περιορισμένη, με τα διαθέσιμα στοιχεία να καταγράφουν μόλις πέντε διελεύσεις πλοίων τη Δευτέρα, έναντι μέσου όρου περίπου 14 ημερησίως το προηγούμενο δεκαήμερο.

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Νέα άνοδος του πετρελαίου

Οι νέες επιθέσεις είχαν άμεσο αντίκτυπο και στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Οι τιμές του αργού κινήθηκαν ανοδικά, καθώς η αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τους φόβους για περαιτέρω προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες. Το Brent κινήθηκε πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI επίσης κατέγραψε σημαντική άνοδο.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια Brent Δεκεμβρίου διαπραγματεύονταν στα 91,68 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 3,7% από τα 88,37 δολάρια. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό WTI για παράδοση Οκτωβρίου διαμορφωνόταν στα 86,90 δολάρια, έναντι 85,76 δολαρίων προηγουμένως.

Η ένταση στην περιοχή είχε ήδη αυξηθεί μετά τα αμερικανικά πλήγματα του Σαββατοκύριακου στο νησί Λαράκ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Ακολούθησαν ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων σε εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

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🚨BREAKING: TWO OIL SUPERTANKERS HIT IN HORMUZ!



Bloomberg reports risk-advisory firm Marisk said two oil supertankers were struck by projectiles in the Strait of Hormuz.



UK maritime alerts separately flagged a tanker hit by three unknown projectiles on an outbound run near… pic.twitter.com/J3VU3Dfmuz — Crypto Banter (@crypto_banter) September 1, 2026

Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα υπάρξει απάντηση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

Από την πλευρά της, η ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν θα θεωρείται στόχος. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι εξακολουθεί να αξιοποιεί το έδαφος, τον εναέριο χώρο και τις εγκαταστάσεις χωρών της περιοχής για τη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεών της.

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Με πληροφορίες από Reuters