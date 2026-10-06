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Discovery έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δημιουργώντας έναν νέο κολοσσό στον χώρο της ψυχαγωγίας υπό την ηγεσία του Ντέιβιντ Έλισον.

Η ενοποιημένη εταιρεία, που φέρει πλέον την ονομασία Skydance, συγκεντρώνει υπό τον έλεγχό της σημαντικά κινηματογραφικά στούντιο, τηλεοπτικά δίκτυα και πλατφόρμες streaming.

Οι μετοχές του νέου ομίλου μεταφέρθηκαν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου πραγματοποιούν πλέον συναλλαγές με το σύμβολο SKYD.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας κατέστη εφικτή μετά την επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων με συνδικάτα και πολιτειακούς φορείς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ο οργανισμός εισέρχεται στην αγορά σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για τον κλάδο, που αφορούν τη μείωση της καλωδιακής τηλεόρασης και το υψηλό κόστος στο streaming.

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Η Paramount Skydance ολοκλήρωσε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου την εντυπωσιακή εξαγορά της Warner Bros. Discovery, ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δημιουργώντας έναν νέο κολοσσό του Χόλιγουντ με την ονομασία Skydance και παραδίδοντας στον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβιντ Έλισον τον έλεγχο μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ψυχαγωγίας στον κόσμο.

Η συμφωνία ενώνει τα κινηματογραφικά στούντιο πίσω από μερικά από τα μεγαλύτερα franchise του Χόλιγουντ, όπως τα «Mission: Impossible», «Harry Potter» και DC Studios, με σημαντικά τηλεοπτικά και streaming δίκτυα, μεταξύ των οποίων τα CBS, CNN, Paramount+ και HBO Max. Έτσι δημιουργείται ένας ιδιαίτερα ισχυρός όμιλος ψυχαγωγίας με δραστηριότητα στον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το streaming αλλά και την ενημέρωση.

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Οι μετοχές της νέας, ενοποιημένης εταιρείας μεταφέρθηκαν την Τρίτη από τον Nasdaq στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), όπου πλέον διαπραγματεύονται με το σύμβολο «SKYD».

Paramount and Warner Bros. Discovery complete mega-merger deal, creating new media giant Skydance https://t.co/72MjypCiZv https://t.co/CjoNuIdsWx October 6, 2026

Ένα από τα μεγαλύτερα deals στην ιστορία των media

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατέστη δυνατή μετά τις συμφωνίες συμβιβασμού που επετεύχθησαν με συνασπισμό πολιτειών των ΗΠΑ, αλλά και με το συνδικάτο των σεναριογράφων του Χόλιγουντ. Οι συμφωνίες αυτές απομάκρυναν τα βασικά νομικά εμπόδια που εξακολουθούσαν να απειλούν τη συμφωνία, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην ιστορία των μέσων ενημέρωσης.

Η νέα εταιρεία κάνει την εμφάνισή της σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για το Χόλιγουντ. Οι συνδρομές στην παραδοσιακή καλωδιακή τηλεόραση μειώνονται, το κόστος για την προσέλκυση και διατήρηση κοινού στις υπηρεσίες streaming παραμένει υψηλό, ενώ τα συνδικάτα εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις για την προστασία των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των δημιουργών και των εργαζομένων στον κλάδο.

Ο Έλισον είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι επιλέχθηκε το όνομα «Skydance» προκειμένου να διατηρηθεί η ξεχωριστή ταυτότητα των Paramount και Warner Bros. ως στούντιο, αντί να συγχωνευθούν κάτω από ένα εντελώς νέο εμπορικό σήμα.

Αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι η επιλογή της ονομασίας αναδεικνύει παράλληλα το μέγεθος της επιρροής του Έλισον. Το νέο όνομα υπογραμμίζει το γεγονός ότι ορισμένα από τα πιο εμβληματικά brands του Χόλιγουντ βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχό του, δίνοντάς του τη δυνατότητα να εφαρμόσει τη δική του στρατηγική και εταιρική κουλτούρα.

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Από ένα ανεξάρτητο στούντιο σε πρωταγωνιστή μιας τεράστιας συμφωνίας

Η πορεία της Skydance υπήρξε εντυπωσιακά γρήγορη. Μέσα σε μόλις 16 χρόνια, η εταιρεία πέρασε από τη θέση ενός ανεξάρτητου στούντιο στο επίκεντρο μίας από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές ανακατατάξεις που έχει γνωρίσει το Χόλιγουντ.

Η Skydance ιδρύθηκε το 2010 από τον Ντέιβιντ Έλισον, γιο του συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον. Η εταιρεία απέκτησε τη φήμη της ως χρηματοδότης και παραγωγός μεγάλων κινηματογραφικών επιτυχιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το blockbuster «Top Gun: Maverick» της Paramount.

Αφού συγχωνεύθηκε με την Paramount την περασμένη χρονιά, η Skydance έστρεψε γρήγορα το ενδιαφέρον της στη Warner Bros. Discovery. Στην πορεία μπήκε σε έναν έντονο ανταγωνισμό για την εξαγορά της εταιρείας με το Netflix, ενώ ενδιαφέρον για τη Warner Bros. Discovery είχαν εκδηλώσει και άλλοι πιθανοί αγοραστές, μεταξύ των οποίων και η Comcast.

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Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας των 110 δισ. δολαρίων, ο Ντέιβιντ Έλισον βρίσκεται πλέον στο τιμόνι ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας υπό τον έλεγχό του μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της κινηματογραφικής, τηλεοπτικής και ειδησεογραφικής βιομηχανίας.