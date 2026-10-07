Μπιλμπόρντ με τα λογότυπα των Skydance, Warner Bros. και Paramount στα γραφεία της Paramount Global στην Times Square, μετά τη συγχώνευση της Paramount Skydance και της Warner Bros. Discovery, στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, 6 Οκτωβρίου 2026 - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Paramount Skydance ολοκλήρωσε την εξαγορά της Warner Bros Discovery έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δημιουργώντας έναν νέο κολοσσό στον χώρο της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ντέιβιντ Έλισον στοχεύει στον μετασχηματισμό της εταιρείας μέσω της τεχνολογίας, επιδιώκοντας να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά μεγάλες πλατφόρμες όπως το Netflix και η Amazon.

Η νέα οντότητα, υπό την επωνυμία Skydance, θα ενοποιήσει τις υπηρεσίες streaming και τα στούντιο παραγωγής, ενώ παράλληλα θα εφαρμόσει πρόγραμμα μείωσης κόστους ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για τη διασφάλιση της συντακτικής ανεξαρτησίας των ειδησεογραφικών δικτύων CBS και CNN, ο Έλισον συμφώνησε στη δημιουργία ειδικού συμβουλίου εποπτείας.

Παρά τις ανησυχίες για το υψηλό χρέος της εταιρείας, η ηγεσία δεσμεύτηκε για σημαντικές επενδύσεις σε περιεχόμενο και αύξηση της ετήσιας κινηματογραφικής παραγωγής.

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Η Paramount Skydance (PSKY.O) ολοκλήρωσε την Τρίτη την κολοσσιαία εξαγορά ύψους 110 δισ. δολαρίων της Warner Bros Discovery (WBD.O), δημιουργώντας έναν κολοσσό του Χόλιγουντ και δίνοντας στον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβιντ Έλισον τον έλεγχο μίας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ψυχαγωγίας και ενημέρωσης στον κόσμο.

Η συμφωνία φέρνει κάτω από την ίδια «στέγη» τα στούντιο πίσω από τις ταινίες «Mission: Impossible», «Harry Potter» και τα DC Studios, μαζί με μεγάλα τηλεοπτικά και streaming δίκτυα, όπως τα CBS, CNN, Paramount+ και HBO Max, δημιουργώντας μια τεράστια εταιρεία ψυχαγωγίας που καλύπτει τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και την ενημέρωση.

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Η συγχώνευση αποτελεί ευκαιρία «να δημιουργήσουμε την εταιρεία ψυχαγωγίας και ΜΜΕ της επόμενης γενιάς, με κινητήρια δύναμη τη δημιουργικότητα και την τεχνολογία», ανέφερε ο Έλισον σε υπόμνημά του προς τους εργαζομένους την Τρίτη, παρουσιάζοντας το όραμά του. Στόχος, όπως πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να γίνει η εταιρεία μεγαλύτερη, αλλά «να αντιμετωπίσουμε τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου μας».

Η νέα εταιρεία, με την ονομασία Skydance, αποτελεί την τελευταία εκδοχή ενός ομίλου που κάποτε ελεγχόταν από τον αείμνηστο Σάμνερ Ρέντστοουν και ο οποίος έχει συρρικνωθεί δραματικά με την πάροδο των ετών, καθώς το κοινό στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε ειδήσεις και ψυχαγωγικό περιεχόμενο που προσφέρεται από έναν αυξανόμενο αριθμό μικρότερων εκδοτών και δημιουργών, οι οποίοι αποδυναμώνουν σταδιακά τα άλλοτε πανίσχυρα στούντιο του Χόλιγουντ.

The Warner Bros. water tower has already been repainted to add “A Skydance Corporation” on the same day the Paramount-Warner Bros. merger closes.https://t.co/CmtQ71OwJz pic.twitter.com/kRxz0A7iZr — Variety (@Variety) October 6, 2026

Η Skydance δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο τον ανταγωνισμό από το Netflix, τη Disney και άλλους κολοσσούς, αλλά και από τεχνολογικές εταιρείες όπως η Apple, η Meta και η Amazon, καθώς και την αυξανόμενη απειλή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Έλισον δήλωσε ότι η συγχώνευση ήταν απαραίτητη προκειμένου η εταιρεία να μπορέσει να αντιμετωπίσει καλύτερα αυτούς τους ανταγωνιστές, σε μια περίοδο κατά την οποία η βιομηχανία των ΜΜΕ είχε εφησυχάσει.

«Άφησαν το Netflix να ανατρέψει το επιχειρηματικό τους μοντέλο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη. «Άφησαν το Amazon Prime Video να έρθει και να διαταράξει την αγορά τους. Δεν μετασχηματίστηκαν και προσκολλήθηκαν στο παρελθόν για πάρα πολύ καιρό».

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Οι μετοχές της νέας εταιρείας μεταφέρθηκαν την Τρίτη από τον Nasdaq στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου διαπραγματεύονται πλέον με το σύμβολο «SKYD».

Πύργος της Warner Bros. στο Μπέρμπανκ – Οι λέξεις «Μια εταιρεία της Skydance» εμφανίζονται κάτω από το λογότυπο της WB στον Πύργο της Warner Bros., μετά την ολοκλήρωση από την Paramount Skydance της εξαγοράς ύψους 110 δισ. δολαρίων της Warner Bros. Discovery. Η συμφωνία δημιουργεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ψυχαγωγίας και ενημέρωσης στον κόσμο και δίνει στον διευθύνοντα σύμβουλο Ντέιβιντ Έλισον τον έλεγχο της νέας, ενιαίας εταιρείας. Μπέρμπανκ, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 6 Οκτωβρίου 2026. – Πηγή: Reuters

Το CNN του Τραμπ στο επίκεντρο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την Τρίτη την ικανοποίησή του όταν ρωτήθηκε για τη συμφωνία. «Θα είναι μια σπουδαία εταιρεία», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Είναι μια σπουδαία συγχώνευση. Χαίρομαι που την ενέκριναν».

Ο Τραμπ έχει επιτεθεί σε ειδησεογραφικούς οργανισμούς ήδη από την πρώτη του θητεία και πρόσφατα προχώρησε στο πρωτοφανές μέτρο να αποκλείσει αρκετά μέσα ενημέρωσης από τον Λευκό Οίκο, μεταξύ των οποίων και το CNN. Η κίνηση αυτή σημειώθηκε λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ υπερασπίζονται οριακές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο.

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Ο επικεφαλής του CNN, Μαρκ Τόμπσον, και η αρχισυντάκτρια του CBS News, Μπάρι Βάις, θα παραμείνουν στις αντίστοιχες ηγετικές τους θέσεις στη νέα εταιρεία και θα αναφέρονται ξεχωριστά στον Έλισον και τον συνδιευθύνοντα σύμβουλο Γινον Κράιζ. Η εξέλιξη αυτή καθησυχάζει τις ανησυχίες επικριτών ότι η Βάις, η οποία ανέλαβε αρχισυντάκτρια του CBS News το 2025, θα αποκτούσε μεγαλύτερο έλεγχο στο σύνολο των ειδησεογραφικών δραστηριοτήτων της Skydance.

Today, we are Skydance. One team with a shared ambition to entertain, inspire, and inform the world through extraordinary storytelling. https://t.co/hdAJCYt0wm pic.twitter.com/Uoc99Y9srG — Skydance (@Skydance) October 6, 2026

Οι ανησυχίες ενισχύονται επίσης από την κριτική που έχουν ασκήσει νομοθέτες στον Έλισον, κατηγορώντας τον ότι προσαρμόζει την ειδησεογραφική κάλυψη του CBS News, που ανήκει στην Paramount, προς όφελος του Τραμπ. Στο πλαίσιο του διακανονισμού, ο Έλισον συμφώνησε να δημιουργήσει ένα συμβούλιο συντακτικής ανεξαρτησίας, το οποίο θα εποπτεύει το CNN και το CBS. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι το συμβούλιο μπορεί να αποδειχθεί «χωρίς πραγματικές αρμοδιότητες».

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Ο Έλισον δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το όνομα Skydance επιλέχθηκε προκειμένου να διατηρηθούν οι ξεχωριστές ταυτότητες των στούντιο Paramount και Warner Bros., αντί να συγχωνευθούν κάτω από ένα νέο εμπορικό σήμα.

Αναλυτές της Wall Street, ωστόσο, υποστήριξαν ότι η επιλογή του ονόματος αναδεικνύει τον βαθμό ελέγχου που έχει ο Έλισον, επισημαίνοντας ότι ορισμένα από τα πιο εμβληματικά brands του Χόλιγουντ υπάγονται πλέον σε εκείνον και ότι διαθέτει μια πλατφόρμα για να επιβάλει τη στρατηγική και την εταιρική του κουλτούρα.

Μέσα σε μόλις 16 χρόνια, η Skydance μετατράπηκε από ένα ανεξάρτητο στούντιο σε επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές αναμετρήσεις στην ιστορία του Χόλιγουντ. Ιδρύθηκε το 2010 από τον γιο του συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, και απέκτησε τη φήμη της ως χρηματοδότης και παραγωγός μεγάλων επιτυχιών της Paramount, μεταξύ των οποίων το «Top Gun: Maverick».

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Donald Trump, who is friendly with David Ellison, praises the newly closed Paramount-Warner Bros. merger:



“It’s gonna be a great company. They’re terrific people and it’s gonna be a great company. That’s a great merger. I’m glad they let it go.”https://t.co/qHcwxcduBk pic.twitter.com/o3aimaRtH0 Advertisement October 6, 2026

Μετά τη συγχώνευσή της με την Paramount πέρυσι, η Skydance έβαλε στο στόχαστρο τη Warner Bros, συμμετέχοντας σε μια σκληρή διαδικασία υποβολής προσφορών με το Netflix, ενώ ενδιαφέρον για την εξαγορά είχε εκφράσει και η Comcast.

Οι μέτοχοι της Warner Bros έλαβαν επιπλέον 41,9 εκατ. δολάρια ως «ticking fee», ποσό που υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό των ημερών από το τέλος Σεπτεμβρίου έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Το μεγάλο στοίχημα για το Χόλιγουντ

Ο Έλισον όρισε τον Κράιζ συνδιευθύνοντα σύμβουλο της Skydance, με αρμοδιότητα την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας και την ηγεσία της διαδικασίας ενοποίησης. Ο ίδιος ο Έλισον θα επιβλέπει τη δημιουργική κατεύθυνση και τη συνολική στρατηγική.

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Ο Κράιζ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Mattel, διορίστηκε επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας την Τρίτη, μαζί με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Activision Blizzard, Μπόμπι Κότικ, και τη Λόρεν Πάουελ Τζομπς, ιδρύτρια του Emerson Collective και εκδότρια του Atlantic. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ θα ενταχθεί στην εταιρεία ως σύμβουλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Με την πρόσληψη του Κράιζ, ο Έλισον σηματοδότησε την ανάγκη για ένα στέλεχος που θα αναλάβει τη μείωση του κόστους. Το δίδυμο καλείται να ενώσει δύο μεγάλες εταιρείες, εξασφαλίζοντας παράλληλα εξοικονόμηση 6 δισ. δολαρίων, σημαντικό μέρος της οποίας η Paramount δήλωσε ότι θα προέλθει από «μη εργασιακές πηγές».

Σε αυτές περιλαμβάνεται η ενοποίηση των τεχνολογικών υποδομών και των παρόχων cloud των δύο εταιρειών, όμως η κλίμακα των περικοπών αναμένεται να επηρεάσει θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το Χόλιγουντ.

Η Skydance σχεδιάζει να ενοποιήσει τις υπηρεσίες streaming της, μεταξύ των οποίων το HBO Max και το Paramount+, σε μία ενιαία υπηρεσία και έχει δεσμευτεί να κυκλοφορεί τουλάχιστον 30 ταινίες τον χρόνο κατά τα δύο πρώτα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, αυξάνοντας τον αριθμό σε 32 ετησίως για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η νέα εταιρεία αναμένεται επίσης να έχει χρέος περίπου 80 δισ. δολαρίων, γεγονός που ασκεί πίεση στον Έλισον να αναπτύξει το streaming, να διατηρήσει τις ταμειακές ροές από τα καλωδιακά δίκτυα και να βελτιώσει τις επιδόσεις των κινηματογραφικών παραγωγών.

Ο Έλισον έχει δεσμευτεί να δαπανά τουλάχιστον 30 δισ. δολάρια ετησίως για περιεχόμενο.

Οι αναλυτές της MoffettNathanson προβλέπουν λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 16 δισ. δολαρίων το 2028, τα οποία θα αυξηθούν στα 19 δισ. δολάρια το 2030. Η ερευνητική εταιρεία προβλέπει επίσης έσοδα περίπου 67 δισ. δολαρίων το 2028, τα οποία θα αυξηθούν σε περίπου 70 δισ. δολάρια το 2030.

Ο ετήσιος βασικός μισθός του Έλισον θα ανέρχεται σε 5 εκατ. δολάρια, ενώ το ετήσιο μπόνους-στόχος θα ανέρχεται επίσης σε 5 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την κατάθεση στις ρυθμιστικές αρχές.

Ο γόνος της τεχνολογικής αυτοκρατορίας έδωσε μια ψυχρή αποτίμηση της συμφωνίας όταν το Reuters τον ρώτησε πώς σκοπεύει να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός δύσπιστου Χόλιγουντ, όπου πολλοί έχουν εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για τη συμφωνία.

«Καταλαβαίνω γιατί όλοι ένιωθαν έτσι», δήλωσε. «Αλλά νομίζω ότι, αν είσαι πνευματικά ειλικρινής, πρέπει να κάνεις ένα βήμα πίσω και να δεις ότι τα συμπτώματα αυτής της κατάστασης έχουν τις ρίζες τους πολύ πιο πίσω στον χρόνο. Και τότε αρχίζεις να αναρωτιέσαι: “Ποια ήταν η εναλλακτική;”»

(Πηγή: Reuters)