Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας «είναι ακόμη πολύ, πολύ μακριά», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Κυριακή, προσθέτοντας ότι αναμένει να συνεχίσει να λαμβάνει αμερικανική υποστήριξη παρά τις πρόσφατες τεταμένες σχέσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Τραμπ, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο μέσα από εμφανίσεις τους σε δελτία ειδήσεων απαίτησαν από τον Ζελένσκι να επιδείξει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη για την αμερικανική υποστήριξη αλλά και ένα άνοιγμα σε ενδεχόμενες παραχωρήσεις προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα ορισμένοι πρότειναν ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο παραίτησης, ακόμη και αν οι Ουκρανοί συσπειρώνονται γύρω του.

BREAKING: President Trump just went NUCLEAR on Zelensky and Europe on Truth Social.



“This guy doesn’t want Peace and America will NOT put up with it for much longer!”



🔥🔥🔥 pic.twitter.com/4HSUslt7ot