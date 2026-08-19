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Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η εν λόγω απόφαση δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία.

Η Άγκυρα υποστήριξε ότι πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες και πρότεινε τη συνέχιση του διαλόγου με βάση τη Διακήρυξη των Αθηνών.

Η τουρκική πλευρά τόνισε ότι παραμένει έτοιμη για συνεργασία με την Ελλάδα, επιδιώκοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των διαφορών τους.

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Η Τουρκία αντιδρά στην εφαρμογή του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου της Ελλάδας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε ισχύ με υπουργική απόφαση και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιοχές του Αιγαίου.

Η Άγκυρα έσπευσε να διαμηνύσει ότι η ελληνική απόφαση δεν επηρεάζει τις τουρκικές θέσεις σχετικά με το καθεστώς και τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο λόγω των κινήσεων των δύο χωρών στη θάλασσα.

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Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, δήλωσε ότι το νέο ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο δεν παράγει οποιαδήποτε νομική συνέπεια για την Τουρκία.

«Αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη διαχρονική θέση της Άγκυρας απέναντι σε ελληνικές ενέργειες που θεωρεί ότι συνδέονται με ζητήματα θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Παράλληλα, η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Η Άγκυρα επικαλέστηκε το διεθνές ναυτικό δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι αυτό ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών.

«Η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα», σημείωσε ο Κετσελί.

Η νέα τουρκική τοποθέτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Άγκυρας να ανακηρύξει δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, κίνηση που είχε προκαλέσει την αντίδραση της Αθήνας.

Η Τουρκία, πάντως, επανέλαβε την πρότασή της για μια «ειλικρινή και ολοκληρωμένη προσέγγιση» των ελληνοτουρκικών διαφορών, με βάση, όπως υποστηρίζει, το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την αρχή της καλής γειτονίας.

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Στο ίδιο πλαίσιο, η Άγκυρα παρέπεμψε στη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, η οποία υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τις διαφορές τους μέσω διαλόγου και συνεργασίας.

Επίκληση της Διακήρυξης των Αθηνών

Ενδεικτικό της διπλής γλώσσας που υιοθετεί η Αγκυρα είναι ότι, την ίδια στιγμή που επαναφέρει ζήτημα κυριαρχίας επί ελληνικών γεωγραφικών σχηματισμών, επικαλείται τη Διακήρυξη των Αθηνών του Δεκεμβρίου του 2023 και δηλώνει διαθέσιμη για συνεργασία.

«Η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους, είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα», σημείωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ.

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Ο Κετσελί πρόσθεσε ότι η Αγκυρα εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ μιας «ειλικρινούς και ολοκληρωμένης προσέγγισης» για την επίλυση των προβλημάτων «με βάση το διεθνές δίκαιο, την ισότητα και την καλή γειτονία».

Τι προβλέπει το νέο ελληνικό χωροταξικό

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τέθηκε σε ισχύ με υπουργική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και των υφυπουργών Νίκου Τσάφου και Μαριλένας Σούκουλη.

Πρόκειται για αναθεώρηση του πλαισίου που ίσχυε από το 2008, με στόχο να καθοριστούν σαφέστεροι και αυστηρότεροι κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης, με ορίζοντα τους ενεργειακούς στόχους της χώρας έως το 2050.

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Για τα φωτοβολταϊκά προβλέπονται εκτεταμένες ζώνες αποκλεισμού, μεταξύ άλλων σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000, δάση, υγροτόπους, εθνικούς δρυμούς, περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς και ακτές κολύμβησης. Παράλληλα, τίθεται ανώτατο όριο κάλυψης από νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς στο 1,5% της συνολικής έκτασης κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Οι περιορισμοί για τα αιολικά

Αντίστοιχες δικλίδες εισάγονται για τους αιολικούς σταθμούς. Μεταξύ άλλων, αποκλείεται η εγκατάστασή τους στην Αττική και στη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης, σε περιοχές άνω των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και σε συγκεκριμένες ζώνες ιδιαίτερης περιβαλλοντικής προστασίας.

Ειδικοί κανόνες προβλέπονται για τον νησιωτικό χώρο, όπου θα απαιτείται μελέτη τοπίου κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ενώ το ανώτατο ποσοστό κάλυψης από αιολικούς σταθμούς παραμένει στο 4% της έκτασης ανά Δημοτική Ενότητα.

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Το νέο πλαίσιο καλύπτει επίσης τεχνολογίες όπως το βιοαέριο, το βιομεθάνιο, η βιομάζα, η γεωθερμία και τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα.

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