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Ο ίδιος δήλωσε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ υποστήριξε την ανεξαρτησία της αυτοαποκαλούμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου».

Παράλληλα, ο Τούρκος αξιωματούχος αναγνώρισε ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ της τουρκικής θέσης και της τρέχουσας πραγματικότητας των διαπραγματεύσεων.

Τέλος, ο κ.

Φιντάν άσκησε κριτική στην ελληνοκυπριακή πλευρά, υποστηρίζοντας ότι δεν προτίθεται να μοιραστεί ισότιμα την εξουσία και τον πλούτο με τους Τουρκοκύπριους.

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Στη λύση των δύο κρατών για το Κυπριακό επιμένει η Άγκυρα, όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξή του στο Anadolu.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και υποστήριξε πως, από την πλευρά της Άγκυρας, η δημιουργία δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί αποτελεί την ιδανική προοπτική.

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«Για εμάς το ιδανικό αυτή τη στιγμή είναι κατ’ ουσία η εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών. Αυτή είναι η ιδανική λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φιντάν.

Όπως εξήγησε, η πρόταση αφορά μια δομή στην οποία Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα διαθέτουν το δικό τους κράτος και τα δύο κράτη θα συνυπάρχουν ειρηνικά, συμβάλλοντας στην ευημερία της Κύπρου αλλά και στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Ο ίδιος αναγνώρισε, ωστόσο, ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στη θέση που θεωρεί η Τουρκία ιδανική και στην πρακτική πραγματικότητα των διαπραγματεύσεων.

«Υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο ιδανικό που θέτουμε εμείς και στο πρακτικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να το γεμίσουμε εμείς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού.

Αναφορά στον Γκουτέρες και στις διαπραγματεύσεις

Ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε με θετικά λόγια και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του έδωσε έμφαση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τουρκία θεωρεί πως οι πρωτοβουλίες για το Κυπριακό πρέπει να στηρίζονται στη δικαιοσύνη, ενώ υποστήριξε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει προσωπική εμπιστοσύνη στον Γκουτέρες.

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Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι το κράτος που δημιουργήθηκε με τις συμφωνίες του 1960 δεν ταυτίζεται, κατά την τουρκική άποψη, με την Κυπριακή Δημοκρατία που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004.

Όπως ανέφερε, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζεται διεθνώς ως εκπρόσωπος ολόκληρου του νησιού, οι Τουρκοκύπριοι, σύμφωνα με την Άγκυρα, παραμένουν στο περιθώριο.

Ο Φιντάν επανέλαβε επίσης ότι η Τουρκία αναγνωρίζει την αυτοαποκαλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου» ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, παρά το γεγονός ότι καμία άλλη χώρα δεν την αναγνωρίζει.

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Αναφορά στο Σχέδιο Ανάν και το Κραν Μοντανά

Στη συνέχεια, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο Σχέδιο Ανάν του 2004, καθώς και στη διαδικασία του Κραν Μοντανά, υποστηρίζοντας ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε στηρίξει τις προσπάθειες που βασίζονταν στην πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων.

Ο Φιντάν εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά της ελληνοκυπριακής πλευράς, υποστηρίζοντας ότι δεν θα αποδεχθεί ποτέ την ισότιμη κατανομή της εξουσίας, των αρμοδιοτήτων, του πλούτου και του κράτους με τους Τουρκοκύπριους.

«Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα μοιραστεί ποτέ ισότιμα την εξουσία, την αρμοδιότητα, την ευημερία ή το κράτος με τους Τούρκους. Αυτό είναι τόσο βέβαιο όσο ότι δύο συν δύο κάνουν τέσσερα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Οι δηλώσεις Φιντάν επαναφέρουν στο προσκήνιο τη σταθερή θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης των δύο κρατών, σε αντίθεση με το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών που προβλέπει δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία.

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