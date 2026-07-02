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Ο Κάνινγχαμ πρότεινε το μοίρασμα του δελτίου αντί για φιλοδώρημα, με την Πένζο να εισπράττει τελικά τρία εκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες δόσεις.

Η εντυπωσιακή αυτή ιστορία ενέπνευσε την κινηματογραφική ταινία του 1994 με τίτλο Το Φιλοδώρημα των 2 εκατ. δολαρίων.

Παρά την οικονομική τους άνεση, οι δύο πρωταγωνιστές διατήρησαν τη σύνεση στις δαπάνες τους και παρέμειναν φίλοι για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Η Φίλις Πένζο συνέχισε να εργάζεται για τρία ακόμη χρόνια πριν αφοσιωθεί στην οικογένειά της, ενώ απεβίωσε τον Αύγουστο του 2025.

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Η ζωή της Φίλις Πένζο άλλαξε απρόσμενα χάρη σε μια ασυνήθιστη πράξη γενναιοδωρίας. Το 1984, η 48χρονη σερβιτόρα εργαζόταν ήδη επί 24 χρόνια στην πιτσαρία Sal’s, σε μια πολυσύχναστη γειτονιά της Νέας Υόρκης. Ένα απόγευμα Παρασκευής, ο τακτικός πελάτης και 55χρονος αστυνομικός ντετέκτιβ Ρόμπερτ Κάνινγχαμ, αντί να της αφήσει φιλοδώρημα, της πρότεινε να μοιραστούν ένα δελτίο λοταρίας, επιλέγοντας από κοινού τους αριθμούς.

Οι δύο τους κατέληξαν στους αριθμούς 7, 9, 21, 28, 29 και 43, ενώ ο Κάνινγχαμ ανέλαβε να καταθέσει το δελτίο. Την επόμενη ημέρα την ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι είχαν κερδίσει το μεγάλο έπαθλο. Η Πένζο αρχικά δεν τον πίστεψε, θεωρώντας πως της έκανε αστείο. Όταν όμως εμφανίστηκε στο εστιατόριο κρατώντας το νικητήριο δελτίο αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων, συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για πραγματικότητα. Έτσι, εισέπραξε τα μισά κέρδη, δηλαδή 3 εκατομμύρια δολάρια, σε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως το πιο εντυπωσιακό «φιλοδώρημα» στην ιστορία.

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Η αληθινή αυτή ιστορία αποτέλεσε την έμπνευση για την κινηματογραφική ταινία It Could Happen to You («Το Φιλοδώρημα των 2 εκατ. δολαρίων»), που κυκλοφόρησε το 1994. Στην ταινία, ο Nicolas Cage υποδύθηκε τον Κάνινγχαμ και η Bridget Fonda τη Φίλις Πένζο. Ωστόσο, σε αντίθεση με το σενάριο, οι δύο πρωταγωνιστές της πραγματικής ιστορίας δεν ανέπτυξαν ερωτική σχέση, καθώς και οι δύο ήταν παντρεμένοι και είχαν οικογένειες.

Μετά τη νίκη τους, ο Κάνινγχαμ αγόρασε σπίτι και σκάφος, ενώ η Πένζο, παρά την οικονομική της άνεση, συνέχισε να εργάζεται ως σερβιτόρα για ακόμη τρία χρόνια. Όπως είχε δηλώσει το 1994, είχε δημιουργήσει τόσο στενούς δεσμούς με τους πελάτες της, ώστε δυσκολευόταν να αποχωριστεί τη δουλειά της. Αργότερα αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στα εγγόνια της.

Après 24 ans à servir des pizzas, la serveuse Phyllis Penzo est devenue millionnaire grâce à un pourboire de 3 millions de dollars…



Le 30 mars 1984, à New York, le policier Robert Cunnigham va comme tous les jours à la pizzeria. Ce jour là, il dit en plaisantant…

1/2 pic.twitter.com/3lEk9IwcX6 — TU SAIS PAS QUOI ?! (@tuCpakoa) March 30, 2021

Οι δύο τους διατήρησαν φιλικές σχέσεις μέχρι το τέλος, ενώ και οι δύο διαχειρίστηκαν με σύνεση τα χρήματα που απέκτησαν. Τα κέρδη τους καταβάλλονταν σε ετήσιες δόσεις περίπου 143.000 δολαρίων για διάστημα 20 ετών. Η Φίλις Πένζο έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια ιστορία που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει.