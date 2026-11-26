Για πρώτη φορά στην 100χρονη ιστορία της η μεγάλη παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη αναβλήθηκε λόγω σφοδρής καταιγίδας (REUTERS/Adam Gray)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ιστορική παρέλαση της Macy's στη Νέα Υόρκη αναβλήθηκε για το Σάββατο λόγω πρόβλεψης για σφοδρή καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις.

Πρόκειται για την πρώτη αναβολή της εκδήλωσης στα εκατό χρόνια της ιστορίας της, καθώς κατά το παρελθόν είχε μόνο ακυρωθεί λόγω του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο δήμαρχος της πόλης προειδοποίησε τους κατοίκους για κινδύνους από πλημμύρες και πτώσεις δέντρων, καλώντας τους να προετοιμαστούν κατάλληλα για τα έντονα φαινόμενα.

Η αλλαγή του προγραμματισμού προκαλεί υλικοτεχνικές δυσκολίες για τους συμμετέχοντες, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει τις μετακινήσεις εκατομμυρίων Αμερικανών κατά την περίοδο της Ημέρας των Ευχαριστιών.

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Η παραδοσιακή παρέλαση που διοργανώνεται στη Νέα Υόρκη από την ιστορική αμερικανική αλυσίδα πολυκαταστημάτων Macy’s, αναβλήθηκε από σήμερα για το Σάββατο, για πρώτη φορά στην 100χρονη ιστορία της εκδήλωσης, λόγω απειλής μιας σφοδρής καταιγίδας στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

Για πρώτη φορά στην 100χρονη ιστορία της η μεγάλη παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη αναβλήθηκε

Η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι μια από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους για τους Αμερικανούς, με περίπου 80 εκατομμύρια να αναμένονται να ταξιδέψουν, και τα έντονα καιρικά φαινόμενα εγείρουν ανησυχίες για προβλήματα στις μεταφορές.

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The 100th edition of the annual Macy’s Thanksgiving Day Parade in New York City will be postponed for two days due to forecasts of a major storm with high winds, marking the first time the event has been rescheduled due to severe weather https://t.co/iaXT9EV0jw https://t.co/JoFDWUGIxs — Reuters (@Reuters) November 26, 2026

Περισσότερες από 4.800 καθυστερήσεις είχαν ήδη καταγραφεί σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα μέχρι αργά χθες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Κάθε τελευταία Πέμπτη του Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί γιορτάζουν την Ημέρα των Ευχαριστιών συγκεντρώνοντας την οικογένειά τους για ένα μεγάλο γεύμα.

Στη Νέα Υόρκη, χιλιάδες θεατές συγκεντρώνονται επίσης στους δρόμους του Μανχάταν για να παρακολουθήσουν την περίφημη παρέλαση για την Ημέρα των Ευχαριστιών του Macy’s, όπου τεράστια μπαλόνια με ήλιο, μερικά σε ύψος αρκετών ορόφων και με χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων ή είδωλα της ποπ κουλτούρας, υψώνονται στον ουρανό πάνω από τα πλήθη.

Ωστόσο, η σημερινή πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας των ΗΠΑ έδειχνε «έντονη βροχή, ισχυρούς ανέμους και σημαντικές παράκτιες πλημμύρες» στην Ανατολική Ακτή.

«Λόγω των καιρικών συνθηκών, η 100ή παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών του Macy’s θα μεταφερθεί το Σάββατο», ανακοίνωσε το πολυκατάστημα.

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Σε συνέντευξη Τύπου, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι προέτρεψε στη συνέχεια τους Νεοϋορκέζους να «προετοιμαστούν» για την καταιγίδα, η οποία «θα είναι σφοδρή».

«Οι πιο δύσκολες συνθήκες αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη αυτό στα σχέδιά σας», προέτρεψε, προειδοποιώντας για πτώση δέντρων ή γραμμών ηλεκτροδότησης λόγω ισχυρών ανέμων, καθώς και για τον κίνδυνο πλημμυρών.

Αυτή η αλλαγή ημερομηνίας για τη διάσημη παρέλαση εγείρει ερωτήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης για τις χιλιάδες ανθρώπους που είχαν προγραμματιστεί να συμμετάσχουν, συμπεριλαμβανομένων μουσικών και τεχνικών συνεργείων.

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Εκατομμύρια θεατές συνήθως συγκεντρώνονται για να παρακολουθήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της εκδήλωσης που η παρέλαση αναβάλλεται. Ωστόσο, ακυρώθηκε για τρία συνεχόμενα χρόνια, το 1942, το 1943 και το 1944, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1997, η παρέλαση πραγματοποιήθηκε παρά τις κακές καιρικές συνθήκες.

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Ισχυρές ριπές ανέμου είχαν αποτέλεσμα πολλά τεράστια φουσκωτά μπαλόνια να παρασυρθούν εκτός ελέγχου στους δρόμους του Μανχάταν. Η γιγαντιαία σιλουέτα της «Γάτας με το Καπέλο», ενός χαρακτήρα από το διάσημο παιδικό βιβλίο του Δρ Σους, ύψους 5,5 μέτρων, έριξε έναν στύλο φωτισμού, τραυματίζοντας έναν θεατή και αφήνοντάς τον αναίσθητο.