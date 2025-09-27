Ένας σπάνιος πορτοκαλί αστακός βρήκε τον δρόμο της επιστροφής στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα, αφού εντοπίστηκε τυχαία σε ένα τοπικό παντοπωλείο και διασώθηκε από έναν ευαισθητοποιημένο αγοραστή.

Το οστρακόδερμο, που γρήγορα απέκτησε το παρατσούκλι Jean-Clawed Van Damme, υπολογίζεται πως είναι ένα στα 30 εκατομμύρια αλιεύματα, σύμφωνα με την Humane Long Island, μια ομάδα διάσωσης άγριων ζώων, και το Ενυδρείο της Νέας Υόρκης, που συνέβαλαν στην απελευθέρωσή του.

Επειδή η θέα ενός πορτοκαλί αστακού συνήθως σημαίνει ότι είναι βρασμένος και σερβιρισμένος σε πιάτο, ο αγοραστής Kyle Brancato ξαφνιάστηκε όταν τον είδε ζωντανό να κινείται σε δεξαμενή με άλλους αστακούς σε κατάστημα Tops στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης.

«Περνούσα δίπλα από το ενυδρείο με τους αστακούς και είδα αυτόν τον φωτεινό πορτοκαλί αστακό», είπε στο WHAM, τοπικό κανάλι συνδεδεμένο με το CNN. «Ήταν εντελώς διαφορετικός από τους υπόλοιπους».

Ο Brancato θεώρησε ότι άλλοι αγοραστές πιθανόν τον προσπέρασαν, πιστεύοντας πως ήταν άρρωστος. Ο ίδιος αποφάσισε να τον αγοράσει με στόχο να τον ελευθερώσει, αν και χωρίς εμπειρία στη φροντίδα τέτοιων ζώων χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσει.

«Δανείστηκα λίγο νερό από το ενυδρείο του Palmer’s, λίγο πιο κάτω στο δρόμο», εξήγησε. «Αυτό μου έδωσε χρόνο να πάω στο Petco, να αγοράσω ένα ενυδρείο 20 γαλονιών και θαλασσινό νερό σε συσκευασία. Το έστησα, ρύθμισα τη θερμοκρασία και τον κράτησα εκεί ώσπου να οργανωθεί η απελευθέρωση».

Τελικά, ο αστακός αφέθηκε ελεύθερος στα νερά του Long Island Sound την Τετάρτη, μία μόλις ημέρα πριν από την Εθνική Ημέρα του Αστακού, η οποία σηματοδοτεί την κορύφωση της αλιευτικής περιόδου στις ΗΠΑ.

Την ώρα που τα εστιατόρια γιόρταζαν με ειδικά μενού και προσφορές, χιλιάδες αστακοί είχαν την αντίθετη μοίρα, καταλήγοντας βρασμένοι και σερβιρισμένοι, σε αντίθεση με τον τυχερό πορτοκαλί «Jean-Clawed».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο σπάνιο πλάσμα γλιτώνει. Το 2021, ένας πορτοκαλί αστακός σώθηκε στο Οντάριο από καναδικό ζευγάρι, μετά από εβδομάδες αιχμαλωσίας σε δεξαμενή σούπερ μάρκετ. Ούτε τότε οι αγοραστές τόλμησαν να τον πάρουν, ενώ φέρεται να τον ενοχλούσαν οι υπόλοιποι αστακοί. Εκείνος κατέληξε να ζει σε ενυδρείο.