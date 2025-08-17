Tρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε πολυσύχναστο κλαμπ της Νέας Υόρκης τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας ή περισσότεροι δράστες άνοιξαν πυρ με πολλά όπλα στο Taste Of The City Lounge, στην περιοχή Crown Heights του Μπρούκλιν, μετά από έναν καβγά λίγο πριν τις 3:30 π.μ. Η επίτροπος της NYPD, Τζέσικα Τις, επιβεβαίωσε ότι τρεις άνδρες σκοτώθηκαν.

Στον χώρο βρέθηκαν τουλάχιστον 36 κάλυκες, ενώ ένα όπλο εντοπίστηκε σε κοντινό δρόμο. Η Τις χαρακτήρισε το περιστατικό «μια τραγική επίθεση με πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη».

Άλλοι έντεκα άνθρωποι —οκτώ άνδρες και τρεις γυναίκες— μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Τα θύματα ήταν ηλικίας από 27 έως 61 ετών.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο που η Νέα Υόρκη καταγράφει ιστορικά χαμηλά επίπεδα βίας με όπλα.

«Η πόλη καταγράφει τους λιγότερους πυροβολισμούς και τα λιγότερα θύματα που έχουν ποτέ καταγραφεί τους πρώτους επτά μήνες του έτους», τόνισε η Τις. «Ένα γεγονός σαν αυτό είναι, ευτυχώς, εξαίρεση. Είναι μια τραγωδία, αλλά θα διερευνήσουμε σε βάθος για να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς συνέβη».