Σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία, λίγο καιρό μετά την φριχτή υπόθεση χημικής υποβολής και βιασμού της Ζιζέλ Πελικό, 243 γυναίκες κατηγορούν τον Christian Nègre, πρώην υψηλόβαθμο υπάλληλο του γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού, ότι τις νάρκωνε με διουρητικά κατά τη διάρκεια επαγγελματικών συνεντεύξεων, υποχρεώνοντάς τες να ουρήσουν παρουσία του.

Ορισμένα περιστατικά χρονολογούνται έως και πριν από 15 χρόνια, ενώ ακόμη δεν έχει διεξαχθεί δίκη ή ακρόαση για τις 243 γυναίκες που ζητούν δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Nègre ακολουθούσε ένα σχολαστικά οργανωμένο πρωτόκολλο: προσέφερε σε υποψήφιες καφέ ή τσάι ανακατεμένα με ισχυρό διουρητικό και, σε πολλές περιπτώσεις, συνέχιζε τις συνεντεύξεις με μεγάλες βόλτες μακριά από τουαλέτες. Πολλές γυναίκες θυμούνται έντονους πόνους, αίσθημα αδυναμίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ατυχήματα σε δημόσιο χώρο.

Πολλές από τις καταγγέλλουσες ένιωθαν έντονους πόνους χαμηλά στην κοιλιά, στην περιοχή της ουροδόχου κύστης, και ενώ ζητούσαν να διακόψουν τη συνέντευξη για να πάνε στην τουαλέτα, ο Nègre προσφερόταν να τις συνοδεύσει, προσποιούμενος ότι ανησυχούσε για εκείνες.

Τις παρακολουθούσε ενώ ουρούσαν καταρρακώνοντας την αξιοπρέπειά τους. Οι ίδιες για πολύ καιρό αργότερα δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι είχαν πιθανόν καταναλώσει κάποια ουσία, και ένιωθαν μεγάλη ντροπή και ενοχή ενώ, εξαιτίας του τραυματικού περιστατικού που είχαν βιώσει, κατηγορούσαν τον εαυτό τους και απείχαν για μεγάλο διάστημα από την αναζήτηση εργασίας.

Το 2019, αφού απομακρύνθηκε από το Υπουργείο και τη δημόσια υπηρεσία, ο Nègre τέθηκε υπό επίσημη δικαστική έρευνα για κατηγορίες που περιλαμβάνουν χορήγηση ουσιών και σεξουαλική επίθεση. Η δικηγόρος του, Vanessa Stein, δήλωσε ότι δεν θα κάνει κανένα σχόλιο όσο η έρευνα συνεχίζεται. Παρά την έρευνα, ο Nègre συνεχίζει να εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα εν αναμονή της δίκης.

Η υπόθεση έχει συγκριθεί με τη δίκη Pelicot, καθώς και οι δύο περιπτώσεις αφορούν κατηγορίες χημικής υποβολής κατά γυναικών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Τι είναι η χημική υποβολή

Η χημική υποβολή αναφέρεται στη χορήγηση σε κάποιο άτομο, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή του, κάποιας ψυχοδραστικής ουσίας με σκοπό να επηρεαστεί η συνείδηση, η μνήμη ή η δυνατότητά του να αντισταθεί.

Συχνά σχετίζεται με σεξουαλικές επιθέσεις, κλοπές ή άλλες εγκληματικές πράξεις. Η χημική υποβολή περιλαμβάνει τη χορήγηση ουσίας, όπως αλκοόλ, φάρμακα ή ναρκωτικά, χωρίς ενημέρωση, ενώ στις πιο συχνές περιπτώσεις περιλαμβάνονται το αλκοόλ, οι βενζοδιαζεπίνες όπως το Rohypnol ή το Xanax, το GHB/GBL ή η κεταμίνη.

Εάν κάποιος έχει εκτεθεί σε κατάσταση χημικής υποβολής, μπορεί να εμφανίσει ανεξήγητα κενά μνήμης, έντονη υπνηλία ή απότομη εξάντληση, σύγχυση ή αποπροσανατολισμό, σημάδια στο σώμα ή αίσθηση ότι «κάτι συνέβη» χωρίς να θυμάται.

(Με πληροφορίες από Guardian, NouvelObs, BFMTV)

