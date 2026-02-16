Νεκρή μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στην Αθήνα βρέθηκε η Ντάνα Έντεν, 52 ετών, παραγωγός και δημιουργός της επιτυχημένης δραματικής σειράς Tehran, η οποία ήταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν, όπως ανακοίνωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ.

«Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιούνταν στην Ελλάδα τα γυρίσματα της τέταρτης σεζόν της σειράς – μια σύνθετη και σημαντική παραγωγή, την οποία η Dana Eden είχε ταξιδέψει για να επιβλέψει στενά», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, η παραγωγός εντοπίστηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας από τον αδελφό της, ο οποίος άρχισε να την αναζητά όταν δεν απαντούσε σε μηνύματά του. Οι τοπικές αρχές διέταξαν τη διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ συλλέγεται υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια.

Στο δωμάτιό της φέρεται να βρέθηκαν χάπια, ενώ είχε σημάδια από μώλωπες στα άκρα και στην περιοχή του λαιμού.

Η καριέρα της παραγωγού και η επιτυχημένη δραματική σειρά

Η σειρά, που ακολουθεί μια πράκτορα της Μοσάντ στην Τεχεράνη, θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ισραηλινής τηλεόρασης. Η Ντάνα Έντεν με την επίσης παραγωγό Σούλα Σπίγκελ είχαν συνάψει μια μεγάλη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων με το Apple TV Plus.

Σε συνέντευξη για το podcast «Outside the Frame» που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2023, η Έντεν και η Σπίγκελ είχαν μοιραστεί τις δύσκολες στιγμές που έχουν περάσει. Όπως σημειώνει η ιστοσελίδα ynet, οι δύο παραγωγοί μίλησαν για την πορεία τους, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που έπρεπε να αναλάβουν προσωπικές οικονομικές δεσμεύσεις ώστε να μπορέσει να γυριστεί η σειρά «Tehran», η οποία γυρίστηκε στην Ελλάδα.

«Στην Ελλάδα υπάρχει νόμος για επιστροφές φόρου σε ξένες παραγωγές. Έπρεπε να λάβουμε τα χρήματα, αλλά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού δεν λειτουργούσαν εκεί για μερικούς μήνες, και αυτό δεν μας επέτρεψε να τα πάρουμε εγκαίρως, παρά μόνο με καθυστέρηση έξι μηνών», είχαν αφηγηθεί τότε. «Ζούσαμε σαν σε ταινία εκείνη την περίοδο, μείναμε με ταμειακά ελλείμματα εκατομμυρίων σέκελ».

Οι δύο παραγωγοί, όμως, πίστεψαν τη δουλειά τους και επένδυσαν. «Υποθήκευσα το σπίτι μου για να παράγω το “Τεχεράνη” και να ολοκληρώσω τα γυρίσματα. Είμαστε και οι δύο τρελές, ανεύθυνα αισιόδοξες και αναλαμβάνουμε παράλογα ρίσκα. Το έκρυψα από τα παιδιά μου, δεν ήθελα να τους το αποκαλύψω».

Τελικά, το ρίσκο αποδείχθηκε σωστό και μετά από μακρές διαπραγματεύσεις με την Apple, υπογράφηκε συμφωνία αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, με την οποία η σειρά εξαγοράστηκε. «Ήταν απίστευτο», είπε τότε η Έντεν, «ήταν μια συμφωνία σε κλίμακα που δεν είχε ξανακουστεί για ισραηλινές σειρές μέχρι τότε».

Τον Νοέμβριο του 2021, η σειρά κέρδισε μάλιστα Emmy για την Καλύτερη Δραματική Σειρά. «Αυτό δίνει ελπίδα για το μέλλον, ότι μαζί Ισραηλινοί και Ιρανοί θα μπορούν να περπατούν στην Ιερουσαλήμ και στην Τεχεράνη ως φίλοι και όχι ως εχθροί» είχε πει η Έντεν κατά την απονομή.

Η δήλωση της Ισραηλινής Ραδιοτηλεοπτικής Εταιρείας

«Θρηνούμε τον θάνατο της φίλης και συνεργάτιδάς μας σε μια μακρά σειρά παραγωγών, σειρών και προγραμμάτων στην Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία – της Ντάνα Έντεν. Η Ντάνα ήταν μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες της ισραηλινής τηλεοπτικής βιομηχανίας και διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία και τη διεύθυνση ορισμένων από τις πιο σημαντικές και επιρροές παραγωγές της εταιρείας – στα κανάλια Kan 11, Kan Educational και Kan.

Μεταξύ των έργων που ηγήθηκε ήταν τα Shakshuka, Look at Me, Saving the Wild Animals, Sada και η βραβευμένη δραματική σειρά Tehran, νικήτρια ενός Διεθνούς Βραβείου Emmy», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Ισραηλινή Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία.

Advertisement

(Με πληροφορίες από timesofisrael.com)