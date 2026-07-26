Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 21χρονος Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών με την ειδική αστυνομική μονάδα SEK στο Βερολίνο.

Ο ύποπτος θεωρείτο υπεύθυνος για επίθεση με όχημα σε εκδήλωση Pride, η οποία προκάλεσε τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό δεκάδων πολιτών.

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε το περιστατικό ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια, επισημαίνοντας τις προηγούμενες ποινικές εκκρεμότητες του δράστη.

Οι γερμανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα και την πιθανή ύπαρξη συνεργών στην επίθεση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο 21χρονος Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ειδικής μονάδας SEK – Οι γερμανικές αρχές μιλούν για ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες

Νεκρός από πυρά της γερμανικής αστυνομίας έπεσε ο 21χρονος Αμπντούλ Ραχμάν Τουφίκ Μπαλούτ, ο οποίος θεωρούνταν βασικός ύποπτος για την επίθεση με όχημα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Pride στο Βερολίνο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των γερμανικών μέσων ενημέρωσης.

Advertisement

Advertisement

Η επιχείρηση εντοπισμού του ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν άνδρες της ειδικής μονάδας SEK εντόπισαν τον καταζητούμενο σε πάρκο στην περιοχή Σπάνταου, στα δυτικά του Βερολίνου. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών, καθώς ο 21χρονος φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον των αστυνομικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας ανταπέδωσαν, με αποτέλεσμα ο ύποπτος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η αστυνομία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό μετά την αιματηρή επίθεση, κατά την οποία μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και περισσότεροι από 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στο πάρκο Tiergarten για τις εκδηλώσεις της Christopher Street Day, μιας από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις Pride στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, λίγο μετά τις 22:15 τοπική ώρα, ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, προκαλώντας πανικό. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν δεκάδες άτομα, ενώ μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Αλεξάντερ Ντόμπριντ χαρακτήρισε την επίθεση «ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια» και προειδοποίησε για τον κίνδυνο εμφάνισης μιμητών. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο Μπαλούτ ήταν ήδη γνωστός στις αρχές λόγω «μεγάλου αριθμού ποινικών αδικημάτων» και της σχέσης του με ισλαμιστικούς κύκλους.

Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, ο Μπαλούτ είχε γεννηθεί στο Βερολίνο το 2005 και είχε λιβανέζικη καταγωγή. Είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις όπως επιθέσεις και εκβιασμούς, ενώ φέρεται να είχε εκφράσει υποστήριξη προς το Ισλαμικό Κράτος.

Ο 21χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών με αναστολή, ενώ συμμετείχε σε πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης. Ο εισαγγελέας, ωστόσο, είχε ασκήσει έφεση ζητώντας αυστηρότερη αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Advertisement

Vorname Abdul, Zweitnamen Rahman und Toufic, der Nachname Ballout, schwer vorbestraft (u.a. KV, räuberische Erpressung), den Behörden als Islamist bekannt, wohl Anhänger des »Islamischen Staates«, mit Wurzeln und Familie aus dem Libanon.



Und die Staatsbürgerschaft? Richtig,… pic.twitter.com/dwGN4yEZoN — Jan A. Karon (@jannibal_) July 26, 2026

Γείτονάς του δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Focus ότι τον γνώριζε από παιδί και περιέγραψε τις αστυνομικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ως «απόλυτο χάος». Όπως ανέφερε, προκλήθηκαν ζημιές σε γειτονικά διαμερίσματα από την ελεγχόμενη έκρηξη που χρησιμοποίησαν οι αρχές για να εισέλθουν στο διαμέρισμά του.

Η αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα την περιγραφή του υπόπτου, αναφέροντας ότι επρόκειτο για άνδρα περίπου 1,90 μέτρων, αδύνατο, με μαύρα μαλλιά, ο οποίος θεωρούνταν ότι φορούσε μαύρο φούτερ με κουκούλα και λευκό παντελόνι.

Advertisement

Οι έρευνες των γερμανικών αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης, αλλά και αν υπήρχαν συνεργοί ή προηγούμενη προετοιμασία πίσω από το αιματηρό περιστατικό που συγκλόνισε το Βερολίνο.