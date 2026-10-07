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Νέο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης, όταν μαθητές της ίδιας τάξης διαπληκτίστηκαν, με αποτέλεσμα ένας να βγάζει μαχαίρι.

Σύμφωνα με το Habertürk, το περιστάτικο σημειώθηκε στην περιοχή Εσενγιούρτ. Ένας 16χρονος μαθητής, με τα αρχικά A.Ç., φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι δύο συμμαθητές του, ηλικίας 15 και 14 ετών. Τραυματίστηκε, επίσης, ελαφρά ακόμη ένας 14χρονος μαθητής που βρισκόταν στο ίδιο σημείο.

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🚨 SON DAKİKA YARALILAR AMBULANS İLE HASTAHANEYE KALDIRILIYOR Sezai Karakoç Lisesi’nde bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonucunda yaralananların olduğu öğrenildi. #esenyurt #saldırı #okul https://t.co/ftUqkesbMK https://t.co/78Cl4w6tw8 — caner özgüneş R.S.P (@sedatpekercaner) October 7, 2026

Μετά από κλήση στις Αρχές, στο σχολείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Οι τρεις τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία τους.

Ο 16χρονος που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση τέθηκε υπό αστυνομική επιτήρηση. Οι Αρχές διερευνούν πλέον τα αίτια της συμπλοκής και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Υπενθυμίζουμε ότι ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του μετά την επίθεση έφηβης σε σχολείο στην Κωνσταντινούπολη, όπου μαχαίρωσε οκτώ μαθήτριες.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης είπε ότι η δράστις επιτέθηκε αδιακρίτως, φαινομενικά επιλέγοντας τα θύματά της τυχαία. «Η μαθήτρια που έκανε την επίθεση ζει στην ίδια γειτονιά και πάει σε άλλο σχολείο. Μπήκε φορώντας στολή του σχολείο και μαχαίρωσε παιδιά αδιακρίτως» είπε.