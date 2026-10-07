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Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και ακόμη οκτώ τραυματίστηκαν από την κατάρρευση πολυώροφου κτιρίου στην περιοχή Νέο Σεεμαπούρι του Νέου Δελχί, στην Ινδία. Οι επιχειρήσεις των διασωστών βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Συνολικά 11 άτομα έχουν μέχρι στιγμής απεγκλωβιστεί, ενώ οι οκτώ τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα παιδί ηλικίας περίπου τριών ετών.

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Μεταξύ των θυμάτων είναι η 21χρονη Gulfisha, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν περίπου τεσσάρων μηνών έγκυος, καθώς και δύο παιδιά. Πρόκειται για ένα 12χρονο κορίτσι, ενώ τα στοιχεία του δεύτερου παιδιού δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά.

STORY | Few suspected trapped after portion of building collapses in Delhi's Seemapuri



A few people are suspected to be trapped after the front portion of a building collapsed in northeast Delhi's Seemapuri area on Wednesday, an officer said.



The Delhi Fire Service (DFS)… pic.twitter.com/ldQKqtmvk1 October 7, 2026

Συγγενείς των θυμάτων μίλησαν για τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την κατάρρευση. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η 21χρονη κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ενώ βρισκόταν εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια, λέγοντας ότι δυσκολευόταν να αναπνεύσει.

Οι διασώστες συνεχίζουν την επιχείρηση με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων, ενώ κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των συντριμμιών. Από την κατάρρευση επηρεάστηκαν και δύο γειτονικά κτίσματα, πάνω στα οποία έπεσαν τμήματα του κτιρίου, προκαλώντας ζημιές.

Το κτίριο είχε κατασκευαστεί σε οικόπεδο έκτασης περίπου 25 τετραγωνικών γιάρδων. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης. Κάτοικοι ανέφεραν ότι είχαν εμφανιστεί ρωγμές στο κτίριο μετά τις σεισμικές δονήσεις που έγιναν αισθητές στην ευρύτερη περιοχή του Δελχί το προηγούμενο βράδυ. Ωστόσο, οι αρμόδιες Αρχές τονίζουν ότι τα ακριβή αίτια θα προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.