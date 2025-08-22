Πρώτη ημέρα εργασιών της 29ης Ετήσιας Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση, σε ξενοδοχείο στο Λαγονήσι, Τρίτη 1 Ιουλίου 2025 / Eurokinissi

Νέο αυστηρό μήνυμα στους Ευρωπαίους ηγέτες έστειλε ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι τονίζοντας σε ομιλία του πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να πιστεύει ότι η μεγάλη της οικονομία της εξασφαλίζει παγκόσμια ισχύ και επιρροή.

«Αυτή η χρονιά θα μείνει στη μνήμη ως η χρονιά κατά την οποία αυτή η ψευδαίσθηση εξαφανίστηκε», είπε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρωθυπουργός της Ιταλίας σε ομιλία του στην παραθαλάσσια πόλη Ρίμινι.

«Αναγκαστήκαμε να αποδεχθούμε τους δασμούς που επέβαλε ο μεγαλύτερος εμπορικός μας εταίρος και μακροχρόνιος σύμμαχος, οι Ηνωμένες Πολιτείες», είπε σε ετήσια συγκέντρωση λαϊκών Καθολικών.

«Δεχθήκαμε πιέσεις από τον ίδιο σύμμαχο να αυξήσουμε τις στρατιωτικές δαπάνες, μια απόφαση που ίσως έπρεπε να είχαμε λάβει ούτως ή άλλως, αλλά με τρόπους και μορφές που πιθανότατα δεν αντανακλούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα».

Ρόλος θεατή…

Ο Ντράγκι χαρακτήρισε την ΕΕ «θεατή» στις συγκρούσεις στο Ιράν και τη Γάζα και είπε ότι η Ένωση διαδραμάτισε «σχετικά περιθωριακό ρόλο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι είχε συμβάλει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στη βοήθεια προς τη χώρα και είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μια «δίκαιη ειρήνη».

Ο Ντράγκι εδώ και καιρό καλεί τους Ευρωπαίους να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Πέρυσι, παρουσίασε μια σημαντική έκθεση με λεπτομερείς συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ένωσης κεφαλαιαγορών και τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

«Αυτά τα γεγονότα κατήργησαν κάθε αυταπάτη ότι η οικονομική διάσταση και μόνο εξασφαλίζει οποιαδήποτε μορφή γεωπολιτικής ισχύος», είπε στις δηλώσεις του, οι οποίες μεταδόθηκαν ζωντανά στο διαδίκτυο.

Με πληροφορίες από Bloomberg