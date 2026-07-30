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Οι διασώστες κινητοποιήθηκαν άμεσα, μεταφέροντας τον τραυματία με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Το περιστατικό αυτό ακολουθεί τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου που επιχείρησε βουτιά στην ίδια επικίνδυνη περιοχή.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απηύθυνε εκ νέου έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις επικίνδυνες δραστηριότητες και να συμμορφώνονται με τις προειδοποιητικές πινακίδες.

Τα τοπικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τη συχνότητα σοβαρών ατυχημάτων και θανάτων στην περιοχή κατά τα τελευταία έτη.

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Ένα ακόμη σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στα διαβόητα Sunset Cliffs του Σαν Ντιέγκο, επιβεβαιώνοντας τη φήμη της περιοχής ως ενός από τα πιο επικίνδυνα σημεία για βουτιές και αναρρίχηση. Λίγες μόλις ημέρες μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό ενός 17χρονου που έπεσε στα βράχια επιχειρώντας να βουτήξει στη θάλασσα, νέο βίντεο καταγράφει έναν νεαρό να τραυματίζεται σε παρόμοιες συνθήκες.

Στο βίντεο, ο νεαρός προσπαθεί να σκαρφαλώσει στα βράχια φορώντας μόνο το μαγιό του και χωρίς κανέναν εξοπλισμό ασφαλείας. Κάποια στιγμή χάνει τη λαβή του, πέφτει στο κενό, προσκρούει με δύναμη στα βράχια και στη συνέχεια καταλήγει στη θάλασσα.

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Video shows a teenager being rescued from the water after he fell attempting to climb San Diego’s notorious Sunset Cliffs. https://t.co/bzKj9mTdxc pic.twitter.com/8w1mWKH2AV — California Post (@californiapost) July 30, 2026

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι διασώστες της περιοχής, οι οποίοι προσέγγισαν τον τραυματία με τζετ σκι, ενώ ελικόπτερο απογειώθηκε για να τον παραλάβει. Αφού ακινητοποιήθηκε σε φορείο, μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά το σοκαριστικό ατύχημα με τον 17χρονο, του οποίου η βουτιά καταγράφηκε από διαφορετικές γωνίες. Τα βίντεο δείχνουν ότι, ενώ βρισκόταν ήδη στον αέρα, τα πόδια του συνέχιζαν να κινούνται σαν να έτρεχε, γεγονός που οδήγησε σε εκτιμήσεις ότι δεν πάτησε σωστά κατά την απογείωση. Σύμφωνα με τη New York Post, δεν αποκλείεται η επικλινής αμμώδης επιφάνεια στο σημείο απ’ όπου πήδηξε να επηρέασε την πορεία του άλματος.

Ο 17χρονος προσέκρουσε με σφοδρότητα στα βράχια πριν καταλήξει στη θάλασσα, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους. Ένας λουόμενος βούτηξε αμέσως στο νερό για να του προσφέρει βοήθεια, ενώ ο έφηβος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου 45 λεπτά αργότερα. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη.

Με αφορμή το νέο ατύχημα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Ντιέγκο επανέλαβε την έκκλησή της προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τις προειδοποιητικές πινακίδες και να αποφεύγουν τις βουτιές ή την αναρρίχηση στα βράχια, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται τραγωδία στα Sunset Cliffs. Το 2019 ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν πήδηξε από τα ίδια βράχια, ενώ σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών Αρχών, την περίοδο 2005-2017 καταγράφονταν κατά μέσο όρο πέντε θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί κάθε χρόνο στην περιοχή.