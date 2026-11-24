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Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης εναντίον στόχων στη δυτική Ουκρανία.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις παρακολούθησαν το αντικείμενο και αποφάσισαν να μην το καταρρίψουν όταν αυτό άλλαξε πορεία προς τα ανατολικά.

Η απόφαση για τη μη χρήση όπλων ελήφθη με γνώμονα την προστασία των αμάχων και την αποφυγή πιθανών συνεπειών από την κατάρριψη.

Το περιστατικό ακολουθεί τη συντριβή τριών ρωσικών πυραύλων κρουζ στο πολωνικό έδαφος την περασμένη Παρασκευή, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της χώρας.

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Σύντομης διάρκειας συναγερμός για αεροπορική επιδρομή κηρύχθηκε αργά το βράδυ χθες Δευτέρα σε τομείς της νοτιοανατολικής Πολωνίας, μερικές ημέρες μετά τη συντριβή τριών ρωσικών πυραύλων κρουζ στο έδαφος της χώρας της ανατολικής Ευρώπης εν μέσω του πολέμου στη γειτονική Ουκρανία.

Το κέντρο ασφαλείας της πολωνικής κυβέρνησης παρότρυνε τους κατοίκους κοινοτήτων κοντά στα σύνορα, στην περιφέρεια Λούμπλιν, να αναζητήσουν καταφύγιο εσπευσμένα. Ο συναγερμός κηρύχτηκε λήξας λίγο αργότερα.

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‼️Uwaga! Alert RCB‼️ "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów." Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego – powiaty: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski. — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) November 23, 2026

Σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποίησε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα παραβίασε για κάποια ώρα τον πολωνικό εναέριο χώρο, κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής εναντίον της Ουκρανίας.

Δόθηκε πράσινο φως να καταρριφθεί, όμως, όταν άλλαξε πορεία κινούμενο προς ανατολική κατεύθυνση, «λαμβανομένων υπόψη της δυνητικής απειλής για τους αμάχους και των πιθανών συνέπειών της κατάρριψης», αποφασίστηκε να μη γίνει χρήση όπλων, διευκρίνισε η πηγή αυτή.

W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonego z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, doszło do krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny. W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu. Po zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu, podjęto decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia w związku z utrzymującym się ryzykiem wyrządzenia szkód. Podkreślamy, że Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację w przestrzeni powietrznej, a siły i środki systemu obrony powietrznej pozostają w stałej gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia. Zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje naszym niezmiennym priorytetem. #PołączeniDlaBezpieczeństwa 🤝 #JointForSecurity — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) November 23, 2026

Τρία «ιπτάμενα αντικείμενα», ρωσικοί πύραυλοι κρουζ τύπου Kh-101 (κωδικός NATO: AS-23 Kodiak) σύμφωνα με τις αρχές, κατέπεσαν στην Πολωνία την Παρασκευή, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες πως ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, που οδεύει να κλείσει πέντε χρόνια, θα μπορούσε να εξαπλωθεί.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε πως θα καλέσει τον πρεσβευτή της Ρωσίας για να του επιδοθεί επίσημη διαμαρτυρία. Το NATO τόνισε πως αναπτύσσει στην Πολωνία αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS) στο πλαίσιο της αντίδρασής του και εντείνει την επιτήρηση του εναέριου χώρου της ανατολικής πτέρυγάς του. Ο Γενικός Γραμματέας της στρατιωτικής συμμαχίας Μαρκ Ρούτε τόνισε πως το NATO θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» του πολωνικού εδάφους.