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Οι Αρχές εξετάζουν το ταξίδι του Τζόναθαν Άντιτς στο Κίτο, καθώς ο ίδιος υποστήριξε ότι έχασε το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο δεν κατήγγειλε ποτέ ως κλαπέν.

Δεδομένα από την εφαρμογή υγείας του κινητού υποδεικνύουν διαφοροποιήσεις στη λειτουργία της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενισχύοντας τις υποψίες των ερευνητών για την υπόθεση.

Μια νέα μάρτυρας κατέθεσε ότι πατέρας και γιος πραγματοποιούσαν απαιτητικές ορειβατικές δραστηριότητες στο πλαίσιο θεραπευτικής διαδικασίας για τη βελτίωση της σχέσης τους.

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Σε κρίσιμο σημείο φαίνεται να περνά η έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντιτς, στο Μονσεράτ της Βαρκελώνης, περίπου έναν χρόνο και οκτώ μήνες μετά το τραγικό περιστατικό.

Από τότε, η υπόθεση έχει γνωρίσει αρκετές ανατροπές, με την έρευνα να έχει αρχειοθετηθεί και να ανοίγει εκ νέου, ενώ ο γιος του, Τζόναθαν Άντιτς, συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία. Παράλληλα, σημαντική θεωρείται η κατάθεση της οικογενειακής θεραπεύτριας, Τζούλια Λίντερβαλντ, αλλά και η εμφάνιση μιας απρόσμενης μάρτυρα-κλειδί.

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Πρόκειται για μια ορειβάτισσα, η οποία αναζητούσε φαράγγια όπου πατέρας και γιος θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν μια ιδιαίτερα απαιτητική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της θεραπείας που ακολουθούσαν για τη σχέση τους.

Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως

Παράλληλα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Οι ερευνητές εξέτασαν τα δεδομένα από το κινητό του τηλέφωνο και διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στα προβλήματα υγείας που επικαλούνταν η υπεράσπιση του γιου του, ο οποίος είναι ο μοναδικός ύποπτος για τον θάνατό του.

Η υπεράσπιση του γιου του ιδρυτή της Mango είχε χρησιμοποιήσει βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ο Ισάκ Άντιτς, προκειμένου να υποστηρίξει ότι ο επιχειρηματίας έπασχε από αρθρίτιδα, έχανε την ισορροπία του και, ως αποτέλεσμα, έπεσε κατά λάθος στην πλαγιά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι δύο πτώσεις δεν είναι ίδιες.

Στο μικροσκόπιο το ταξίδι του Τζόναθαν Άντιτς στο Κίτο



Η δικαστική έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Άντιτς επικεντρώνεται και στο σύντομο ταξίδι που πραγματοποίησε ο γιος του, Τζόναθαν Άντιτς, στο Κίτο του Ισημερινού. Η δικαστής έχει ζητήσει την εκπόνηση έκθεσης για το 48ωρο ταξίδι, στην οποία θα εξεταστούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες του, αλλά και οι συναλλαγές που πραγματοποίησε με την πιστωτική του κάρτα.

Οι καταλανικές Αρχές βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της έκθεσης, τα ευρήματα της οποίας αναμένεται να συμβάλουν στην εξέλιξη της έρευνας.

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Ο Τζόναθαν Άντιτς έχει καταθέσει ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Ισημερινό έχασε το κινητό τηλέφωνο που είχε μαζί του στο Μονσεράτ την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο πατέρας του. Όπως ανέφερε στις Αρχές, το τηλέφωνο κλάπηκε κατά τη διάρκεια μιας σύντομης εξόδου του στο Κίτο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο λόγος του ταξιδιού ήταν ένα επαγγελματικό ζήτημα, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινίσει μέχρι σήμερα περισσότερες λεπτομέρειες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές έχει προκαλέσει και το γεγονός ότι ο Τζόναθαν Άντιτς δεν κατήγγειλε την απώλεια του τηλεφώνου. Αυτό οδήγησε την αστυνομία, την εισαγγελία και τη δικαστή να εξετάσουν το ενδεχόμενο το ταξίδι να συνδεόταν με προσπάθεια να απομακρυνθεί το κινητό από την υπόθεση. Η υπεράσπισή του, πάντως, απορρίπτει κατηγορηματικά αυτόν τον ισχυρισμό.

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Τι έδειξε η εφαρμογή Health

Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι το κινητό ταξίδεψε μαζί με τον Τζόναθαν Άντιτς στον Ισημερινό. Ωστόσο, ένα στοιχείο που παραμένει υπό διερεύνηση αφορά την εφαρμογή Health του τηλεφώνου.

Η εφαρμογή σταμάτησε να καταγράφει δεδομένα από την προηγούμενη ημέρα του ταξιδιού και ενεργοποιήθηκε ξανά μόνο όταν ο Άντιτς είχε πλέον στην κατοχή του το νέο του iPhone 16, στο Παλάου ντε Πλεγκαμάνς.

Τα δεδομένα της Health έχουν βοηθήσει τους ερευνητές να αναπαραστήσουν τις διαδρομές που ακολούθησαν πατέρας και γιος την ημέρα του θανάτου του Ισάκ Άντιτς, καθώς και να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρονικό πλαίσιο της πτώσης.

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Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι η εφαρμογή είχε συνεχίσει κανονικά να λειτουργεί σε προηγούμενα ταξίδια του Άντιτς στο εξωτερικό.

Με πληροφορίες από: telecinco.es,elpais.com, elpais.com

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