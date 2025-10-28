Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύσουν άμεσα και ισχυρά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τη Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου του Ισραήλ.

Στη σχετική δήλωση αναφέρεται:

«Μετά από διαβουλεύσεις για θέματα ασφάλειας, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή στο στρατιωτικό επιτελείο να πραγματοποιήσει άμεσα ισχυρές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας».

Η απόφαση ελήφθη λίγο μετά από επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της Γάζας, περιστατικό που πυροδότησε την οργή του Τελ Αβίβ και συνέπεσε με εντάσεις γύρω από την επιστροφή σορών ομήρων.

Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε πλήγματα κατά υποδομών που χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς στη νότια Γάζα, ύστερα από πυρά που δέχθηκαν στρατιώτες της χώρας.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, μιλώντας στη Jerusalem Post, τόνισε:

«Η απάντηση στις τρέχουσες παραβιάσεις θα είναι πολύ πιο ισχυρή από εκείνη της προηγούμενης φοράς».