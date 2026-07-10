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Η επιλογή αυτή αποτίει φόρο τιμής στον θείο του, Γιονάταν Νετανιάχου, ενώ το νέο επώνυμο αποτελεί το αρχικό οικογενειακό όνομα του παππού του.

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, η αλλαγή ονόματος δεσμεύει τον πολίτη για επτά έτη, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της απόφασης.

Ο 34χρονος γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο οποίος διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιούσε το επώνυμο Χουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την επίσημη μεταβολή.

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Ο Γιαΐρ Νετανιάχου, ο πρωτότοκος γιος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχώρησε σε επίσημη αλλαγή του ονόματός του σε Γιονάταν Χουν, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz που επικαλείται φορολογικά έγγραφα.

Ο Γιαΐρ Νετανιάχου άλλαξε το όνομά του

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η φορολογική δήλωση του 34χρονου για το 2026 έχει κατατεθεί με το νέο όνομα, διατηρώντας όμως τον ίδιο αριθμό ταυτότητας και την ίδια διεύθυνση που αναγράφονταν στις δηλώσεις του 2024, όταν ο γιος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χρησιμοποιούσε ακόμη το όνομα Γιαΐρ Νετανιάχου.

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Στο Ισραήλ, η επίσημη αλλαγή ονόματος δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την παρέλευση επτά ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για μια απόφαση με ιδιαίτερη βαρύτητα.

Yair Netanyahu, son of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, has reportedly changed his legal name to Yonatan Hon.



The Netanyahu family has a long history of changing surnames. Yair's grandfather, Benzion Netanyahu, changed the family name from Mileikowsky to Netanyahu… pic.twitter.com/LAz5jE9lX5 July 10, 2026

Η επιλογή του συγκεκριμένου ονόματος είναι συμβολική και αποτίεει τιμή στον θείο του, τον θρυλικό Γιονάταν (Γιόνι) Νετανιάχου, αδελφό του πρωθυπουργού, ο οποίος σκοτώθηκε το 1976 κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης ομήρων στο Έντεμπε της Ουγκάντας και θεωρείται εθνικός ήρωας στο Ισραήλ.

Το νέο επώνυμο, Χουν, ήταν το αρχικό οικογενειακό όνομα του παππού του από τη μητέρα του, Σμουέλ Μπεν-Αρτζί, πριν εκείνος το εβραιοποιήσει.

Σύμφωνα με τη Haaretz, ο Γιαΐρ χρησιμοποιούσε ήδη εδώ και αρκετά χρόνια το επώνυμο «Hun» σε ορισμένα προφίλ του στα social media, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει έως τώρα σε επίσημη αλλαγή.

Σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με τον λόγο που ο ίδιος και η σύζυγός του, Σάρα, δεν έδωσαν σε κανέναν από τους γιους τους το όνομα του αδελφού του, Γιονατάν ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου απάντησε: «Το κάναμε εσκεμμένα. Η Σάρα κι εγώ αποφασίσαμε να μην το κάνουνε, καθώς έτσι φορτώνεις ένα παιδί με ένα πολύ βαρύ φορτίο. Σίγουρα δεν θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκέφτομαι».

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Το Ισραήλ έχει κατά καιρούς μετονομάσει στρατιωτικές και αστυνομικές επιχειρήσεις υψηλού προφίλ προς τιμήν διοικητών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη. Κατά παρόμοιο τρόπο με την «Επιχείρηση Γιονατάν», η επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων από την αιχμαλωσία της Χαμάς στη Νουσεϊράτ της Γάζας, τον Ιούνιο του 2024, μετονομάστηκε σε «Επιχείρηση Αρνόν», προς τιμήν του καταδρομέα της αντιτρομοκρατικής μονάδας Yamam, Αρνόν Ζμόρα, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Ο έτερος γιος του πρωθυπουργού, Αβνέρ Νετανιάχου, άλλαξε επίσης το όνομά του τα τελευταία χρόνια. Όταν αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Αγγλία, κοντά στο Λονδίνο, το έκανε υπό το όνομα Άβι Αβνέρ Σεγκάλ. Από την πλευρά του, ο Γιαΐρ Νετανιάχου έχει χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν διάφορα ψευδώνυμα στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων τα Τζέσι Νέιθαν, Γιαΐρ Νέιθαν και Γιαΐρ Χουν.

🇮🇱 Yair Netanyahu, son of the Israeli PM, has reportedly changed his legal name to Yonatan Hon to distance himself from public scrutiny.



The name "Yonatan" honors his late uncle, Yoni Netanyahu, who was killed during the 1976 Operation Entebbe rescue mission.



The Netanyahu… pic.twitter.com/7yPOjX5eWm Advertisement July 10, 2026

Βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας, ένας πολίτης έχει το δικαίωμα να αλλάξει το όνομά του μία φορά κάθε επτά χρόνια. Οποιοσδήποτε επιθυμεί εκ νέου αλλαγή ονόματος πριν από την παρέλευση αυτής της περιόδου, οφείλει να υποβάλει γραπτό αίτημα στην Αρχή Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Εάν η αιτούμενη αλλαγή αφορά την επιστροφή σε προηγούμενο όνομα ή την προσθήκη ενός παλαιότερου ονόματος στο τρέχον, το αίτημα διαβιβάζεται στον διευθυντή της υπηρεσίας, ο οποίος δύναται να εγκρίνει την τροποποίηση ακόμη και αν δεν έχει συμπληρωθεί η επταετία. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, το προηγούμενο όνομα αναγράφεται στο παράρτημα της ταυτότητας του ατόμου, καθώς και σε παρένθεση στο διαβατήριό του.

Ποιος είναι ο Γιαΐρ Νετανιάχου

Ο Γιαΐρ Νετανιάχου είναι 34 ετών και ζει τα τελευταία χρόνια στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Είναι γνωστός για τις έντονες πολιτικές του παρεμβάσεις, τη δεξιά ακτιβιστική δράση του, το podcast που διατηρεί και την ιδιαίτερα προκλητική παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η επιχείρηση Έντεμπε

Η «Επιχείρηση Εντέμπε» ήταν η θρυλική αντιτρομοκρατική αποστολή διάσωσης που πραγματοποίησε ο ισραηλινός στρατός στο αεροδρόμιο της Ουγκάντας στις 3-4 Ιουλίου 1976.

Όλα ξεκίνησαν πάνω από την Κόρινθο το πρωί της 27ης Ιουνίου 1976, όταν εκδηλώθηκε αεροπειρατεία σ’ ένα Airbus A300 της Air France με 248 επιβάτες και 12μελές πλήρωμα. Οι αεροπειρατές ήταν τέσσερις, δύο Παλαιστίνιοι που ανήκαν στην οργάνωση «Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης» (PFLP) και δύο Γερμανοί της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικοί Πυρήνες» (Revolutionare Zellen).

Το αεροπλάνο προερχόταν από το Τελ Αβίβ και είχε προορισμό το Παρίσι, με ενδιάμεσο σταθμό το αεροδρόμιο του Ελληνικού, από το οποίο επιβιβάσθηκαν οι αεροπειρατές μαζί με άλλους επιβάτες. Ο επικεφαλής των αεροπειρατών Βίλφριντ Μπέζε ζήτησε την απελευθέρωση 40 Παλαιστινίων και 12 άλλων ατόμων, που κρατούνταν σε φυλακές της Κένυας, της Ελβετίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, προκειμένου να αφήσει ελεύθερους τους ομήρους.

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Το αεροπλάνο άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στη Βεγγάζη της Λιβύης, όπου παρέμεινε για επτά ώρες. Αφού ανεφοδιάσθηκε, κατευθύνθηκε στην Καμπάλα της Ουγκάντα, όπου κυβερνούσε ο θηριώδης Ίντι Αμίν Νταντά, ο οποίος δήλωνε φίλος των Παλαιστινίων.

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Η κυβέρνηση του Ισραήλ αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με τους αεροπειρατές και αποφάσισε να πραγματοποιήσει στρατιωτική επιχείρηση για τη διάσωση των ομήρων. Η Μοσάντ ανέλαβε αμέσως δράση για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, προκειμένου να έχει επιτυχή έκβαση η επιχείρηση.

Το απόγευμα της 3ης Ιουλίου, τέσσερα C-130 της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας με 100 κομάντος κατευθύνθηκαν με σιγή ασυρμάτου προς το αεροδρόμιο του Έντεμπε, όπου έφθασαν λίγες ώρες αργότερα. Ένα άλλο αεροπλάνο με ιατρικό υλικό προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Κενυάτα» του Ναϊρόμπι. Η βοήθεια της Κένυας, που ήταν «στα μαχαίρια» με το καθεστώς Αμίν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση.

Τα ισραηλινά μεταγωγικά προσγειώθηκαν με ανοιχτές τις μπουκαπόρτες μία ώρα πριν από τα μεσάνυχτα. Αμέσως ξεφόρτωσαν μία μαύρη Μερσέντες και ορισμένα πολιτικά αυτοκίνητα συνοδείας, παραπλανώντας τους ουγκαντέζους, που νόμισαν ότι μετέφεραν τον δικτάτορα και την ακολουθία του.

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Αμέσως κατευθύνθηκαν στο παλιό κτίριο του αεροδρομίου, όπου οι αεροπειρατές, που εν τω μεταξύ είχαν γίνει έξι, κρατούσαν μόνο τους 103 ομήρους εβραϊκής καταγωγής, καθώς τους υπόλοιπους τους είχαν απελευθερώσει.

Οι ισραηλινοί κομάντος φώναξαν στους ομήρους στα εβραϊκά και τα αγγλικά να καλυφθούν και άρχισαν αμέσως την ανταλλαγή πυροβολισμών με τους αεροπειρατές, που είχαν τη βοήθεια της φρουράς του αεροδρομίου. Σε μισή ώρα όλα είχαν τελειώσει. Κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν και οι έξι αεροπειρατές, τρεις όμηροι και από ισραηλινής πλευράς ο αρχηγός των κομάντος συνταγματάρχης Γιονατάν Νετανιάχου, αδελφός του σημερινού πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Μία κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχία της «Επιχείρησης Αστροπελέκι» ήταν η κατασκευή των κτιρίων του αεροδρομίου από ισραηλινή εταιρεία, η οποία πρόθυμα έδωσε τα αρχιτεκτονικά σχέδια στους σχεδιαστές της στρατιωτικής επιχείρησης. Αυτοί μέσα στις λίγες μέρες που είχαν στη διάθεσή τους κατασκεύασαν ένα ομοίωμα του αεροδρομίου, όπου εκπαιδεύτηκαν οι κομάντος.

Την επαύριο της επιχείρησης στο Έντεμπε, η κυβέρνηση της Ουγκάντας ζήτησε την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προκειμένου να καταδικάσει την ισραηλινή επιδρομή. Το Συμβούλιο, υπό την πίεση των Αμερικανών, ουδέποτε εξέδωσε απόφαση.

Η επιτυχής κατάληξη της αεροπειρατείας θεωρήθηκε εθνικό επίτευγμα και επιβεβαίωση της ισχύος του Ισραήλ, σε μία περίοδο έντονης ριζοσπαστικοποίησης των Παλαιστινίων. Για τη Μοσάντ, τη μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, υπήρξε ορόσημο της δράσης της, μετά τη σύλληψη και απαγωγή του ναζιστή Άιχμαν το 1960 στην Αργεντινή, που επιβεβαίωσε τη φήμη και τις ικανότητές της.

Πηγή: SanSimera.gr





