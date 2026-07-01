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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η οθωμανική κυριαρχία έχει παρέλθει και τόνισε πως το κράτος του παραμένει ισχυρό απέναντι σε κάθε απειλή.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η στρατηγική της κυβέρνησής του απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του θα συνεχιστεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

Ο ίδιος επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο παραμένει στην εξουσία.

Τέλος, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής αναμέτρησης με την Τεχεράνη, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια της χώρας.

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Η ένταση στις σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας κλιμακώνεται, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξαπολύει σφοδρή λεκτική επίθεση κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απαντώντας στις πρόσφατες επικρίσεις του Τούρκου προέδρου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η στρατηγική της χώρας του απέναντι στο Ιράν και τους συμμάχους του θα συνεχιστεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς.

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Σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 14, ο Νετανιάχου κάλεσε τον Ερντογάν να «ηρεμήσει», δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «οι Οθωμανοί τελείωσαν» και πως «σήμερα υπάρχει το Ισραήλ». Υποστήριξε ακόμη ότι η αυξανόμενη επιθετική ρητορική της Άγκυρας συνδέεται με την αποδυνάμωση της επιρροής του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, «το Ιράν εκπροσωπεί τον ακραίο σιιτικό άξονα, ενώ η Τουρκία τον άξονα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, ένα εξίσου ακραίο κίνημα», εντείνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο χώρες.

Netanyahu:



Let me tell you something: The war is never over.



Do you want to live? In the Middle East, and in the world, you must be very strong.



We are very strong. Israel is stronger than ever. pic.twitter.com/VsSAtWxrzG — Clash Report (@clashreport) June 30, 2026

Σκληρή απάντηση στις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου περί Ιερουσαλήμ και Ισραήλ

«Αυτά που λέει ο Ερντογάν, ότι θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ, δείχνουν ότι έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει. Σήμερα υπάρχει εδώ ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ. Υπάρχουν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, υπάρχει ο λαός του Ισραήλ και υπάρχει η κυβέρνηση του Ισραήλ. Θα ήταν σοφό να ηρεμήσει» είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να ανεχθεί απειλές κατά της ύπαρξής του.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ύπαρξή μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να απειλήσει την ασφάλειά μας. Και νομίζω ότι έχουμε ήδη αποδείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε», τόνισε.

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Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης επικεντρώθηκε στο Ιράν, με τον Νετανιάχου να επαναλαμβάνει ότι η επιδίωξη της «ολοκληρωτικής νίκης» απέναντι στην Τεχεράνη και τους συμμάχους της παραμένει βασικός στόχος της κυβέρνησής του.

ERDOGAN, CALM DOWN: NETANYAHU SAYS ISRAEL ISN’T THE OTTOMAN EMPIRE 🇮🇱



Prime Minister Benjamin Netanyahu had a message for Turkey’s Recep Tayyip Erdogan: “It would be wise for him to calm down.”



As Erdogan escalates anti-Israel rhetoric, Netanyahu reminded him that “the 400… pic.twitter.com/cWRXH3EwLH — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 30, 2026

Ερωτηθείς αν εξακολουθεί να ισχύει η δέσμευσή του για «ολοκληρωτική νίκη», απάντησε:

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«Δεν τελειώνει ποτέ. Αν θέλεις να ζήσεις στη Μέση Ανατολή ή γενικότερα στον κόσμο, πρέπει να είσαι πολύ ισχυρός. Και εμείς είμαστε πολύ ισχυροί. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ. Έχουμε απομακρύνει απειλές και έχουμε αποδυναμώσει σημαντικά τους αντιπάλους μας. Έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε. Θα φροντίσουμε ό,τι έχει απομείνει από τον ιρανικό άξονα».

«Όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής αναμέτρησης με την Τεχεράνη, ο Νετανιάχου δεν απέκλεισε κανένα σενάριο.

Στην ερώτηση αν θα υπάρξει νέα σύγκρουση με το Ιράν, απάντησε λακωνικά: «Αν χρειαστεί».

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Επανέλαβε, μάλιστα, μία από τις πάγιες δεσμεύσεις του:

«Όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

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