Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα «υπό σαφείς όρους που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια του Ισραήλ».

Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων, την κατάθεση των όπλων από τη Χαμάς, την εξορία της ηγεσίας της από τη Λωρίδα της Γάζας και τον «πλήρη αφοπλισμό» της περιοχής.

Οι κάτοικοι που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα μπορούν να το κάνουν, προσθέτει.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι όσοι καλούν το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο προτού επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, ζητούν να ”παραμείνει η Χαμάς επικεφαλής της Γάζας”.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι ”στο τέλος” η Λωρίδα της Γάζας – στο σύνολό της – θα τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας και ότι η Χαμάς θα ηττηθεί.

Τονίζει επίσης την ανάγκη να αποτραπεί μια ανθρωπιστική κρίση και στη συνέχεια αποκαλύπτει ένα σχέδιο τριών σταδίων για να φτάσουν οι παραδόσεις βοήθειας στη Γάζα.

Αυτό περιλαμβάνει την αποστολή βασικών ειδών βοήθειας στη λωρίδα, το άνοιγμα σημείων διανομής τροφίμων από αμερικανικές εταιρείες που διασφαλίζονται από τον ισραηλινό στρατό και τη δημιουργία μιας ζώνης για την προστασία των αμάχων μετά την ανάληψη του ελέγχου ασφαλείας της Γάζας.

BREAKING: Netanyahu: “I stand alone against the world — even against the self-haters in the Knesset — and I will not surrender. We will defeat Hamas.” pic.twitter.com/9FkUUyGxYv