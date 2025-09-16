«Το Ισραήλ εισέρχεται σε διπλωματική απομόνωση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια κλειστή οικονομία. Ο κόσμος χωρίζεται σε μπλοκ, και εμείς δεν είμαστε τμήμα κανενός. Αυτό κάνει ευκολότερο το να απομονωθούμε. Έχουμε επίσης τεχνολογικό και επιστημονικό πλεονέκτημα που δημιουργεί εξάρτηση από εμάς και δίνει σε άλλους συμφέρον να διατηρήσουν τους δεσμούς μαζί μας» δήλωσε τη Δευτέρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Israel Hayom, μιλώντας σε συνέδριο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι «ίσως βρεθούμε μπλοκαρισμένοι όχι μόνο στην έρευνα και την ανάπτυξη, μα και στην ίδια την παραγωγή. Οι αμυντικές μας βιομηχανίες θα μπορούσαν να μπλοκαριστούν, και θα πρέπει να είμαστε Αθήνα και σούπερ Σπάρτη, προσαρμοζόμενοι σε μια αυτάρκη οικονομία. Δεν έχουμε επιλογή. Τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές για απομόνωση, και πρέπει πρώτα να αναπτύξουμε τη δυνατότητα να τα καταφέρνουμε μόνοι μας».

Οι ερμηνείες πάνω στα λεγόμενα αυτά, όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, είναι δύο: Η πρώτη είναι πως αναφέρεται στην οικονομική αντοχή- το να διασφαλιστεί πως η οικονομία του Ισραήλ θα μπορεί να αντέχει υπό ακραίες συνθήκες. Η δεύτερη είναι πως ο Νετανιάχου προειδοποιεί για ένα πιθανό γεωπολιτικό σενάριο όπου το Ισραήλ θα βρισκόταν αντιμέτωπο με κυρώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να διαταράξουν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις του με τον κόσμο.