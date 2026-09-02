Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή προκαλεί έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαμορφώνεται στα 95,78 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και τη ροή του πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι δηλώσεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τη ναυσιπλοΐα επηρέασαν το κλίμα στις αγορές, μετριάζοντας εν μέρει τις ανησυχίες.

Η τιμή του φυσικού αερίου καταγράφει επίσης άνοδο, φτάνοντας τα 73,61 δολάρια ανά μεγαβατώρα εν μέσω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής έντασης.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών παραμένει εύθραυστη, καθώς η διατήρηση των ενεργειακών ροών παραμένει το κρίσιμο ερώτημα για την πορεία των τιμών.

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Η έντονη νευρικότητα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω της αναζωπύρωσης του πολέμου στο Ιράν προκαλεί έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να σταθμίζουν τους αυξημένους κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, καθώς οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πορεία του Brent, η οποία επιχειρεί να διατηρηθεί πάνω από το όριο των 95 δολαρίων το βαρέλι.

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Το βράδυ της Τετάρτης (2.9.2026), η τιμή του αργού πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 95,78 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας ημερήσια άνοδο 1,28%. Νωρίτερα, μάλιστα, η τιμή είχε ξεπεράσει και τα 96 δολάρια το βαρέλι.

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονες διακυμάνσεις, καθώς μέσα στην ημέρα το Brent είχε υποχωρήσει έως τα 94 δολάρια το βαρέλι. Την Τρίτη, πάντως, είχε προηγηθεί ένα ισχυρό ράλι της τάξης του 5%, με την τιμή να αυξάνεται από τα 90 στα 95 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ δεν δείχνουν πρόθεση να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να μετονομαστούν σε «Στενά Τραμπ».

Ανοδικά κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου, η οποία διαμορφώνεται στα 73,61 δολάρια ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας άνοδο 1,92%. Νωρίτερα την Τετάρτη είχε καταγράψει κέρδη έως και 2,50%.

Ο ρόλος της Κίνας

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος στις αγορές διαδραματίζουν και οι εξελίξεις γύρω από τη στάση της Κίνας. Οι δηλώσεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας φαίνεται πως μετρίασαν, σε κάποιο βαθμό, τις ανησυχίες των επενδυτών.

Κατά τη συνάντησή του στο Κάιρο με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη διασφάλιση της ασφάλειας των διεθνών θαλάσσιων οδών, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

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Όπως σημειώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναλυτής της Saxo Bank, Όλε Χάνσεν, η εμπιστοσύνη των επενδυτών παραμένει εύθραυστη, καθώς δηλώσεις αυτού του είδους μπορούν να προκαλέσουν απότομες μεταβολές στις τιμές.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο CNBC ότι περισσότερα από 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα, όγκος που βρίσκεται κοντά στα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, η πραγματική εικόνα των ροών παραμένει δύσκολο να επιβεβαιωθεί, καθώς αρκετά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ έχουν απενεργοποιημένα τα αυτόματα συστήματα εντοπισμού τους.

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Σύμφωνα με εκτίμηση του αναλυτή της Commerzbank, Κάρστεν Φριτς, οι επενδυτές υπολογίζουν πλέον ότι από τα Στενά του Ορμούζ διέρχονται καθημερινά 6 έως 8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τον Ιούλιο.

Οι συγκεκριμένες ροές, σε συνδυασμό με τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω εναλλακτικών διαδρομών, κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συμβάλλουν στον περιορισμό της ανόδου των τιμών, παρά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών από τη Δευτέρα.

Το βασικό ερώτημα για τις αγορές παραμένει κατά πόσο θα διατηρηθούν απρόσκοπτες οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

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