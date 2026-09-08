Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελληνοαμερικανίδα Μαρία Αυγητίδου διευθύνει την εταιρεία Agape Match στη Νέα Υόρκη, μετατρέποντας την παραδοσιακή πρακτική του προξενιού σε μια σύγχρονη και ακριβή επιχειρηματική υπηρεσία.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί οργανωμένες βάσεις δεδομένων, αξιολογήσεις προσωπικότητας και ψυχολογικές μεθόδους για να βοηθήσει τους πελάτες της στην αναζήτηση συντρόφου.

Παρά το υψηλό κόστος των υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να φτάσουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια, η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει απρόβλεπτος.

Η Αυγητίδου, η οποία εκπροσωπεί την τέταρτη γενιά προξενητών στην οικογένειά της, τονίζει ότι οι singles συχνά βρίσκονται κοινωνικά κοντά στο κατάλληλο ταίρι τους.

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Μπορεί στην Ελλάδα η λέξη «προξενιό» να παραπέμπει σε άλλες εποχές και η «Θεία από το Σικάγο» με την Γεωργία Βασιλειάδου να αποτελεί μία από τις πιο αγαπημένες φιγούρες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, στη Νέα Υόρκη όμως το προξενιό όχι μόνο επιβιώνει αλλά έχει μεταμορφωθεί σε μία ιδιαίτερα ακριβή και απολύτως σύγχρονη υπηρεσία.

Και μία από τις γυναίκες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας βιομηχανίας είναι Ελληνίδα: η Ελληνοαμερικανίδα Μαρία Αυγητίδου (Maria Avgitidis), γνωστή στις ΗΠΑ ως «Matchmaker Maria», ιδρύτρια και CEO της Agape Match. Και βεβαίως, εμφανισιακά, καμία σχέση με την αξέχαστη εκπληκτική ελληνίδα ηθοποιό.

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Οι New York Times αφιέρωσαν στις 18 Αυγούστου ένα μεγάλο ρεπορτάζ στον κόσμο του high-end matchmaking, παρακολουθώντας από κοντά τη δουλειά της Αυγητίδου και της ομάδας της. Και η εικόνα που προκύπτει απέχει πολύ από την καρικατούρα της παλιάς προξενήτρας. Πρόκειται για μια οργανωμένη επιχείρηση, με τεράστια βάση υποψηφίων, συνεντεύξεις, αξιολόγηση προσωπικότητας και συνεχή παρακολούθηση των ραντεβού. (The New York Times)

40 πρώτα ραντεβού και περίπου 65.000 δολάρια

Οι New York Times επέλεξαν ως κεντρικό πρόσωπο του ρεπορτάζ έναν 50χρονο επιτυχημένο επαγγελματία της Νέας Υόρκης, τον Pascaretta, στέλεχος διεθνούς εταιρείας λογισμικού στον χώρο της βιομηχανικής τεχνητής νοημοσύνης.

Ο άνδρας αυτός είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στην Agape Match μέσα σε εννέα χρόνια. Σύμφωνα με τους Times, είχε πληρώσει συνολικά περίπου 65.000 δολάρια, είχε κάνει περίπου 40 πρώτα ραντεβού και 20 δεύτερα, αλλά μόνο μία γνωριμία εξελίχθηκε σε σχέση. Στο τελευταίο εξάμηνο συμβολαίου του είχε καταβάλει 25.000 δολάρια. (The New York Times)

Εδώ βρίσκεται και η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του ρεπορτάζ. Δεν παρουσιάζει το matchmaking ως μαγικό μηχανισμό που εγγυάται τον έρωτα. Ακόμη και όταν υπάρχουν χρήματα, μόρφωση, επαγγελματική επιτυχία και μια ομάδα ανθρώπων που ψάχνει για λογαριασμό σου, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει απρόβλεπτος.

Η Αυγητίδου επιμένει, πάντως, σε έναν απλό κανόνα: ο σκοπός του πρώτου ραντεβού δεν είναι να αποφασίσεις εάν βρήκες τον άνθρωπο που θα παντρευτείς. Είναι να διαπιστώσεις εάν αξίζει να υπάρξει δεύτερο ραντεβού. (Archive)

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Η ελληνική οικογένεια πίσω από τη Matchmaker Maria

Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα λόγω της ελληνικής καταγωγής της. Η Μαρία Αυγητίδου δηλώνει ότι εκπροσωπεί την τέταρτη γενιά προξενητών της οικογένειάς της.

Σήμερα ζει στο Νιου Τζέρσεϊ με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά της, ενώ διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα. Στο ρεπορτάζ των Times εμφανίζεται μάλιστα να συμμετέχει μέσω Zoom σε επαγγελματική συνάντηση ενώ βρίσκεται στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της. Μαζί της εργάζεται και η μικρότερη αδελφή της, Χρυσούλα Μαυριανού (Chrisoula Mavrianos), senior matchmaker στην εταιρεία. (The New York Times)

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Η ίδια έχει σπουδάσει International Business στο American College of Greece και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές Global Affairs στο NYU. Η ελληνική παράδοση του συνοικεσίου πέρασε έτσι μέσα από τη Νέα Υόρκη, την επιχειρηματικότητα και την ψυχολογία των σύγχρονων σχέσεων και έγινε επάγγελμα. (Greek America Foundation)

Μόλις το 1% χρησιμοποιεί προξενητή

Υπάρχει και ένα στοιχείο των New York Times που δείχνει πόσο ιδιαίτερη παραμένει αυτή η αγορά.

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Η Amanda Gesselman του Kinsey Institute ανέφερε στην εφημερίδα ότι, από τότε που η έρευνα Singles in America άρχισε να θέτει σχετική ερώτηση το 2012, περίπου 1% των ερωτηθέντων δηλώνει 1ότι έχει χρησιμοποιήσει επαγγελματία matchmaker.

Την ίδια ώρα, περίπου ένας στους δέκα Αμερικανούς εξακολουθεί να γνωρίζει τον σύντροφό του μέσω εφαρμογής γνωριμιών. (The New York Times)

Η Agape Match λειτουργεί διαφορετικά. Το καλοκαίρι που οι Times έκαναν το ρεπορτάζ είχε μόλις 15 ενεργούς πελάτες matchmaking, αριθμός που θεωρείται φυσιολογικός για την εταιρεία. Σχεδόν όλοι ήταν άνδρες. (The New York Times)

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Δεν την ανακάλυψαν τώρα οι Αμερικανοί

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Η δημοσιότητα των New York Times είναι μεγάλη, αλλά η Μαρία Αυγητίδου κάθε άλλο παρά άγνωστη ήταν στα αμερικανικά ΜΜΕ.

Ήδη από το 2015 η Washington Post είχε ζητήσει τη γνώμη της σε ένα ασυνήθιστο ρεπορτάζ για απόφοιτο του Harvard που προσέφερε 10.000 δολάρια σε όποιον θα τον βοηθούσε να βρει σύντροφο. Η Αυγητίδου είχε τότε προειδοποιήσει για τους κινδύνους μιας τόσο δημόσιας και χρηματικά επιβραβευόμενης αναζήτησης συντρόφου. (The Washington Post)

Το 2016 η ίδια έγραφε ότι η Agape Match είχε ήδη παρουσιαστεί στους New York Times σε θέμα για τους εργένηδες της Νέας Υόρκης άνω των 40 ετών.

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Ακολούθησαν πολλές εμφανίσεις και αναφορές σε μεγάλα αμερικανικά μέσα. Η ίδια και το έργο της έχουν παρουσιαστεί μεταξύ άλλων σε ABC News/Good Morning America, CBS Mornings, CNN, Washington Post και Today Show, αλλά και στους Financial Times. (Matchmaker Maria)

Το CBS και το «είμαστε ένα πρόσωπο μακριά από το ταίρι μας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσία της στο CBS Mornings τον Φεβρουάριο του 2023.

Εκεί η Αυγητίδου υποστήριξε ότι οι περισσότεροι singles βρίσκονται ουσιαστικά μόλις «έναν άνθρωπο μακριά» κοινωνικά από το πρόσωπο που θα μπορούσε να γίνει ο σύντροφός τους. Με άλλα λόγια, πολλές φορές το κατάλληλο ταίρι δεν βρίσκεται σε κάποια απέραντη ηλεκτρονική δεξαμενή αλλά στον ευρύτερο κοινωνικό κύκλο που ήδη μας περιβάλλει. (CBS News)

Το CBS την έχει φιλοξενήσει και αργότερα ως ειδικό σε θέματα γνωριμιών και σχέσεων, ακόμη και με αφορμή κοινωνικές εκδηλώσεις γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο. (CBS News)

Από το προξενιό στο podcast και στο βιβλίο

Η δραστηριότητά της πλέον δεν περιορίζεται στο να φέρνει δύο ανθρώπους στο ίδιο τραπέζι.

Παρουσιάζει το podcast «Ask a Matchmaker», έχει δημιουργήσει δικές της μεθόδους για την αξιολόγηση της συμβατότητας των ζευγαριών και έχει εκδώσει βιβλίο με τον ίδιο τίτλο.

Η φιλοσοφία της στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες συμβατότητας: σωματικό, πνευματικό, διανοητικό, οικονομικό και συναισθηματικό. (Matchmaker Maria)

Και κάπως έτσι μια οικογενειακή ελληνική παράδοση τεσσάρων γενεών προσαρμόστηκε σε μία από τις πιο δύσκολες αγορές του κόσμου: τη Νέα Υόρκη.

Η «Θεία από το Σικάγο» στην εποχή του αλγορίθμου

Η μεγάλη ειρωνεία είναι ότι η τεχνολογία υποσχέθηκε πως θα έκανε την αναζήτηση συντρόφου ευκολότερη. Tinder, Bumble, Hinge και δεκάδες άλλες πλατφόρμες έβαλαν εκατομμύρια πιθανούς συντρόφους στην οθόνη ενός κινητού.

Κι όμως, μέσα ακριβώς σε αυτόν τον κόσμο γεννήθηκε ξανά η ανάγκη για τον άνθρωπο που θα πει: «Ξέρω κάποιον ή κάποια που πρέπει να γνωρίσεις».

Μόνο που η παλιά Ελληνίδα προξενήτρα της γειτονιάς έγινε πλέον CEO στη Νέα Υόρκη, χρησιμοποιεί Zoom, databases και σύγχρονες μεθόδους ψυχολογίας και μπορεί να διαχειρίζεται συμβόλαια δεκάδων χιλιάδων δολαρίων.

Η «Θεία από το Σικάγο» επέστρεψε. Απλώς τώρα τη λένε Matchmaker Maria και αντί για το παλιό τεφτέρι έχει μια βάση δεδομένων με χιλιάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αναζητούν αυτό που κανένας αλγόριθμος δεν κατάφερε ακόμη να εγγυηθεί: τον έρωτα.