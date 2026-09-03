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Στις 3 Σεπτεμβρίου 1833 εμφανίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης ένα μικρό, τετρασέλιδο φύλλο που κόστιζε μόλις ένα σεντ. Ήταν η «The Sun», δημιούργημα του 23χρονου τυπογράφου Benjamin Henry Day, και έμελλε να αλλάξει όχι μόνο τον Τύπο της Νέας Υόρκης αλλά ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο των αμερικανικών εφημερίδων.

Χρειάζεται όμως μια ιστορική διευκρίνιση: η Sun δεν ήταν η πρώτη εφημερίδα της Αμερικής. Ούτε ήταν η πρώτη απόπειρα έκδοσης εφημερίδας στη Νέα Υόρκη. Η πραγματική της πρωτιά ήταν διαφορετική και ίσως σημαντικότερη: θεωρείται η πρώτη επιτυχημένη ημερήσια “penny press” των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή η πρώτη μαζική εφημερίδα που πουλιόταν για μία πένα – ένα σεντ. Η Library of Congress την χαρακτηρίζει ακριβώς ως την «first successful penny daily». (Library of Congress)

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Η πρώτη αμερικανική εφημερίδα είχε εμφανιστεί 143 χρόνια νωρίτερα

Η πρώτη γνωστή εφημερίδα που τυπώθηκε στις αγγλικές αποικίες της Βόρειας Αμερικής ήταν η «Publick Occurrences Both Forreign and Domestick», στη Βοστώνη, το 1690. Οι αρχές όμως την έκλεισαν αμέσως μετά το πρώτο φύλλο.

Η πρώτη εφημερίδα που κατάφερε να έχει σταθερή συνέχεια ήταν η «Boston News-Letter», η οποία άρχισε να κυκλοφορεί το 1704. (Wikisource)

Επομένως, η ιστορική σημασία της Sun δεν βρίσκεται στην ηλικία της αλλά στην επανάσταση της τιμής και του κοινού της.

Ένα σεντ αντί για έξι

Μέχρι τότε οι εφημερίδες απευθύνονταν κυρίως σε εμπόρους, πολιτικούς και οικονομικά εύρωστους πολίτες και συνήθως διανέμονταν μέσω συνδρομών. Ο Benjamin Day έκανε κάτι σχεδόν ανατρεπτικό: έριξε την τιμή στο ένα σεντ και έβαλε νεαρούς πωλητές να φωνάζουν τους τίτλους και να πουλούν το φύλλο στους δρόμους.

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Η είδηση έγινε προϊόν μαζικής κατανάλωσης.

Η Sun έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην καθημερινή ζωή της πόλης, στα αστυνομικά και δικαστικά ρεπορτάζ, στο έγκλημα, στα ανθρώπινα δράματα και αργότερα στον αθλητισμό. Ήταν από τις εφημερίδες που κατάλαβαν ότι ο απλός αναγνώστης ενδιαφερόταν όχι μόνο για το Κογκρέσο και τις διεθνείς υποθέσεις αλλά και για όσα συνέβαιναν στη διπλανή του γειτονιά.

Η συνταγή πέτυχε εκπληκτικά. Ήδη το 1834 η Sun είχε τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. (Library of Congress)

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Η μεγάλη απάτη της Σελήνης

Μία από τις διασημότερες –και ασφαλώς όχι ενδοξότερες δημοσιογραφικά– «επιτυχίες» της ήρθε το 1835.

Η Sun δημοσίευσε σειρά άρθρων που υποτίθεται ότι βασίζονταν στις αστρονομικές παρατηρήσεις του διάσημου Βρετανού αστρονόμου Sir John Herschel. Περιέγραφαν ότι στη Σελήνη είχαν ανακαλυφθεί παράξενα ζώα, βλάστηση και ακόμη και ανθρωπόμορφα πλάσματα με φτερά.

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Ήταν ο περίφημος Great Moon Hoax, μία από τις γνωστότερες δημοσιογραφικές φάρσες του 19ου αιώνα.

Οι αναγνώστες ενθουσιάστηκαν και οι πωλήσεις εκτοξεύθηκαν. Το περιστατικό έδειξε όμως και τη σκοτεινή πλευρά της νέας μαζικής δημοσιογραφίας: το εντυπωσιακό μπορούσε να πουλήσει περισσότερο από το αληθινό.

«Ναι, Βιρτζίνια, υπάρχει Άγιος Βασίλης»

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Η εντελώς διαφορετική στιγμή που πέρασε στην παγκόσμια δημοσιογραφική ιστορία ήρθε στις 21 Σεπτεμβρίου 1897.

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Η οκτάχρονη Virginia O’Hanlon έγραψε στην εφημερίδα ρωτώντας αν υπάρχει πραγματικά Άγιος Βασίλης.

Ο δημοσιογράφος Francis Pharcellus Church απάντησε με ένα σύντομο editorial που έμεινε στην ιστορία με τη φράση:

«Yes, Virginia, there is a Santa Claus.»

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Το κείμενο έγινε ένα από τα διασημότερα editorial στην ιστορία του αμερικανικού Τύπου και η Sun το αναδημοσίευε κάθε Χριστούγεννα μέχρι το 1949. (Library of Congress)

117 χρόνια ζωής

Η ιστορία της Sun πέρασε από εξαγορές, συγχωνεύσεις και αλλαγές ιδιοκτησίας. Το 1868 ανέλαβε τη διεύθυνσή της ο σημαντικός δημοσιογράφος Charles A. Dana και η εφημερίδα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη επιρροή.

Το 1916 αγοράστηκε από τον εκδότη Frank Munsey. Ακολούθησαν συγχωνεύσεις και αλλαγές τίτλων και τελικά, στις αρχές του 1950, η ιστορική Sun συγχωνεύθηκε με τη «New York World-Telegram», δημιουργώντας τη «New York World-Telegram and the Sun».

Έτσι έκλεισε ένας κύκλος 117 ετών. Το διάδοχο σχήμα πέρασε αργότερα στο «World Journal Tribune», το οποίο έκλεισε το 1967. (Library of Congress)

Το όνομα «New York Sun» αναβίωσε το 2002 ως νέα εφημερίδα, σταμάτησε την καθημερινή έντυπη έκδοσή της το 2008 και συνέχισε ψηφιακά. Από το 2025 επανήλθε και στο χαρτί με εβδομαδιαία, όχι καθημερινή, έκδοση. (The New York Sun)

Η Νέα Υόρκη γίνεται η παγκόσμια πρωτεύουσα των εφημερίδων

Η επιτυχία της Sun άνοιξε τον δρόμο για έναν από τους εντυπωσιακότερους ανταγωνισμούς στην ιστορία των ΜΜΕ.

Το New York Herald του James Gordon Bennett εμφανίστηκε το 1835 και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγάλες εφημερίδες της εποχής. (Library of Congress)

Το New-York Tribune του Horace Greeley ιδρύθηκε το 1841 και απέκτησε τεράστια πολιτική επιρροή.

Το 1851 ιδρύθηκε η New-York Daily Times, η σημερινή «The New York Times».

Το 1860 εμφανίστηκε η New York World, που πέρασε το 1883 στα χέρια του Joseph Pulitzer.

Και στα τέλη του αιώνα ήρθε ο William Randolph Hearst με τη New York Journal.

Τότε η Νέα Υόρκη έζησε έναν πραγματικό «πόλεμο των εφημερίδων».

Pulitzer εναντίον Hearst – όταν οι εφημερίδες πουλούσαν ένα εκατομμύριο φύλλα

Ο Pulitzer με τη World και ο Hearst με τη Journal συναγωνίζονταν για το ποιος θα είχε το μεγαλύτερο πρωτοσέλιδο, την πιο εντυπωσιακή αποκλειστικότητα και το πιο συγκλονιστικό έγκλημα.

Από τη μεταξύ τους μάχη γεννήθηκε ο όρος «yellow journalism» – κίτρινη δημοσιογραφία.

Η ονομασία συνδέθηκε με το δημοφιλές κόμικ «Yellow Kid», για το οποίο οι δύο εκδότες έδωσαν ακόμη και μάχη προσέλκυσης του δημιουργού του. (Ιστορία του ΥΠΕΞ)

Στα τέλη της δεκαετίας του 1890 οι κυκλοφορίες των μεγάλων νεοϋορκέζικων φύλλων μπορούσαν να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν το ένα εκατομμύριο αντίτυπα την ημέρα.

Η κάλυψη της εξέγερσης στην Κούβα και ιδιαίτερα της έκρηξης και βύθισης του αμερικανικού θωρηκτού «Maine» στην Αβάνα το 1898 αποτέλεσε την κορύφωση αυτής της δημοσιογραφίας. Οι εφημερίδες Pulitzer και Hearst καλλιέργησαν έντονο αντιισπανικό κλίμα. Οι ιστορικοί δεν θεωρούν ότι οι εφημερίδες «προκάλεσαν» από μόνες τους τον Ισπανοαμερικανικό Πόλεμο, αλλά αναγνωρίζουν ότι συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. (Ιστορία του ΥΠΕΞ)

Και η Nellie Bly έγραψε ιστορία

Η New York World του Pulitzer πέτυχε όμως και κάτι πολύ σημαντικότερο δημοσιογραφικά: ανέδειξε τη Nellie Bly, μία από τις πρωτοπόρους της ερευνητικής δημοσιογραφίας.

Η Bly προσποιήθηκε ότι έπασχε από ψυχική νόσο και κλείστηκε σε άσυλο προκειμένου να αποκαλύψει τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας. Αργότερα πραγματοποίησε το περίφημο ταξίδι της γύρω από τον κόσμο, εμπνευσμένο από τον Ιούλιο Βερν.

Ήταν από τις περιπτώσεις όπου η εφημερίδα δεν περιοριζόταν στην καταγραφή μιας είδησης αλλά δημιουργούσε το ίδιο το δημοσιογραφικό γεγονός.

Πόσες μεγάλες καθημερινές εφημερίδες έχει σήμερα η Νέα Υόρκη;

Η απάντηση εξαρτάται από το τι ορίζουμε ως «νεοϋορκέζικη ημερήσια εφημερίδα», επειδή υπάρχουν εθνικά, οικονομικά, ξενόγλωσσα και τοπικά έντυπα.

Ο βασικός πυρήνας των μεγάλων αγγλόφωνων έντυπων ημερησίων που εκδίδονται από τη Νέα Υόρκη παραμένει:

The New York Times, The Wall Street Journal, New York Post και New York Daily News.

Υπάρχουν επίσης ξενόγλωσσα και ειδικού κοινού έντυπα, όπως το ισπανόφωνο El Diario, ενώ το «Newsday» εξυπηρετεί κυρίως το Long Island. Σε επίσημο κατάλογο προμηθειών εφημερίδων της πόλης της Νέας Υόρκης εμφανίζονται ακόμη σε έντυπη μορφή οι Times, Post, Daily News, Wall Street Journal, El Diario και άλλα φύλλα. (a856-cityrecord.nyc.gov)

Οι αριθμοί όμως δεν θυμίζουν σε τίποτα τις εποχές που εκατομμύρια εφημερίδες άλλαζαν χέρια κάθε πρωί.

Η New York Times, για παράδειγμα, είχε το 2024 μέση έντυπη κυκλοφορία περίπου 253.000 φύλλων τις καθημερινές και 623.000 την Κυριακή. Σήμερα όμως η πραγματική δύναμή της βρίσκεται στο διαδίκτυο: στο τέλος του 2025 είχε περίπου 12,21 εκατομμύρια digital-only συνδρομητές στα ψηφιακά προϊόντα του ομίλου. (Scribd)

Για τις υπόλοιπες εφημερίδες οι ακριβείς συγκρίσιμοι αριθμοί έντυπης κυκλοφορίας δεν δημοσιοποιούνται πάντοτε δωρεάν με την ίδια μεθοδολογία, γι’ αυτό και χρειάζεται προσοχή σε απόλυτους αριθμούς. Η Alliance for Audited Media παραμένει ο βασικός οργανισμός πιστοποίησης της αμερικανικής αγοράς. (auditedmedia.com)

Η τάση πάντως είναι αδιαμφισβήτητη: το 2025 η μέση ημερήσια έντυπη κυκλοφορία των 25 μεγαλύτερων εφημερίδων των ΗΠΑ που εξετάστηκαν μειώθηκε συνολικά κατά 12,5% μέσα σε έναν χρόνο. (pressgazette.co.uk)

Από τα παιδιά που φώναζαν «Extra!» στα εκατομμύρια των smartphones

Η μεγαλύτερη «επιτυχία» της New York Sun ίσως τελικά να μην ήταν κάποιο πρωτοσέλιδο.

Ήταν η ίδια η ιδέα της.

Το 1833 ο Benjamin Day κατάλαβε ότι η ενημέρωση μπορούσε να πάψει να αποτελεί προνόμιο των εύπορων συνδρομητών. Έβαλε την εφημερίδα να κοστίζει ένα σεντ, την έβγαλε στον δρόμο και απευθύνθηκε στον εργάτη, στον υπάλληλο και στον μετανάστη.

Σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, οι εφημερίδες της Νέας Υόρκης εξακολουθούν να είναι από τα ισχυρότερα δημοσιογραφικά brands του πλανήτη.

Μόνο που το μεγάλο περίπτερο της πόλης δεν βρίσκεται πια στη γωνία του δρόμου. Βρίσκεται στην οθόνη του κινητού.