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Το έργο ξεκίνησε το 2018, αναδιοργανώθηκε το 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2033 με συνολικό κόστος 25 δισεκατομμυρίων νορβηγικών κορωνών.

Η σήραγγα θα συνδέσει τις περιοχές Randaberg και Bokn, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης και επιτρέποντας την πρόσβαση στο νησί Kvitsøy χωρίς πλοία.

Η κατασκευή αντιμετωπίζει γεωλογικές προκλήσεις, ενώ ενσωματώνει προηγμένα συστήματα ασφαλείας και εξαερισμού για την προστασία των οδηγών κατά τη χρήση της.

Η σήραγγα αποτελεί τμήμα του αυτοκινητοδρόμου E39 και στοχεύει στην αναβάθμιση των μεταφορών, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

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Η Νορβηγία βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής ενός από τα πιο εντυπωσιακά τεχνικά έργα στον κόσμο: της υποθαλάσσιας σήραγγας Rogfast, η οποία αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη και βαθύτερη οδική σήραγγα κάτω από τη θάλασσα. Το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των μετακινήσεων στη δυτική ακτή της χώρας και στοχεύει να συνδέσει περιοχές που σήμερα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η σήραγγα Rogfast θα έχει συνολικό μήκος περίπου 27 χιλιομέτρων και στο βαθύτερο σημείο της θα βρίσκεται 392 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα κατασκευαστεί κάτω από το φιόρδ Boknafjord, συνδέοντας τις περιοχές Randaberg και Bokn, ενώ θα διαθέτει και σύνδεση με το νησί Kvitsøy. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το 2033, με το συνολικό κόστος να υπολογίζεται περίπου στα 25 δισεκατομμύρια νορβηγικές κορώνες.

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Νορβηγία: Η σήραγγα ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον Ιανουάριο του 2018

Η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2018, αλλά διακόπηκε στα τέλη του 2019 εξαιτίας προβλέψεων για σημαντική αύξηση του κόστους. Το έργο αναδιοργανώθηκε και οι εργασίες ξεκίνησαν ξανά στα τέλη του 2021. Όταν ολοκληρωθεί, η σήραγγα θα αντικαταστήσει ορισμένα δρομολόγια πλοίων και θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ των πόλεων Μπέργκεν και Σταβάνγκερ κατά περίπου 40 λεπτά.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κατασκευής είναι ο σχεδιασμός της. Η σήραγγα θα αποτελείται από δύο ξεχωριστούς σωλήνες, καθένας από τους οποίους θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Επιπλέον, περίπου στη μέση της διαδρομής θα υπάρχει ένας εντυπωσιακός υπόγειος διπλός κυκλικός κόμβος, σε βάθος περίπου 260 μέτρων, ο οποίος θα συνδέεται με το νησί Kvitsøy. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη κατασκευαστική λύση, καθώς θα επιτρέπει την πρόσβαση στο νησί χωρίς τη χρήση πλοίου.

Ωστόσο, η κατασκευή ενός τόσο μεγάλου έργου κάτω από τη θάλασσα παρουσιάζει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η γεωλογική σύσταση των πετρωμάτων και η υψηλή πίεση του θαλασσινού νερού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών έχουν παρουσιαστεί διαρροές νερού μέσα στη σήραγγα, γεγονός που απαιτεί ειδικές τεχνικές στεγανοποίησης και συνεχή έλεγχο. Για την ακρίβεια της κατασκευής χρησιμοποιούνται σύγχρονα συστήματα μέτρησης με λέιζερ και ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε τα συνεργεία που εργάζονται από διαφορετικά σημεία να συναντηθούν με ελάχιστη απόκλιση.

Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι η ασφάλεια των οδηγών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται ένα προηγμένο σύστημα εξαερισμού, το οποίο θα απομακρύνει τον μολυσμένο αέρα και θα διοχετεύει καθαρό αέρα στο εσωτερικό. Παράλληλα, θα υπάρχουν κάμερες, ραντάρ και συστήματα άμεσης ειδοποίησης για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, βλαβών ή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Η Rogfast αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναβάθμισης του αυτοκινητοδρόμου E39, ο οποίος εκτείνεται σε περίπου 1.100 χιλιόμετρα κατά μήκος της νορβηγικής ακτής. Σήμερα, η διαδρομή απαιτεί περίπου 21 ώρες και περιλαμβάνει επτά ακτοπλοϊκές μεταφορές. Στόχος της Νορβηγίας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού δικτύου χωρίς την ανάγκη πλοίων, μέσω της κατασκευής σηράγγων και γεφυρών.

Η ολοκλήρωση της Rogfast αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των κατοίκων, θα βελτιώσει τη μεταφορά εμπορευμάτων και θα ενισχύσει επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο της αλιείας και των θαλασσινών προϊόντων. Επιπλέον, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Συνολικά, η Rogfast δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό τεχνικό έργο, αλλά μια σημαντική επένδυση στις μεταφορές και την ανάπτυξη της Νορβηγίας, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες της σύγχρονης μηχανικής.

Πηγή: CNN