Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβέρνηση της Νορβηγίας αποφάσισε να περιορίσει την εξάπλωση των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων για να αποτρέψει το ενδεχόμενο ενεργειακού ελλείμματος και αύξησης των τιμών για τους πολίτες.

Ο διαχειριστής του εθνικού δικτύου ηλεκτρισμού σταμάτησε προσωρινά να δεσμεύει ισχύ για τη σύνδεση νέων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης μέχρι την κατάρτιση νέου σχεδίου αδειοδότησης.

Το νέο πλαίσιο θα δίνει προτεραιότητα σε υποδομές εθνικής σημασίας, όπως η άμυνα, η υγεία και η πολιτική προστασία, περιορίζοντας την πρόσβαση σε διεθνείς παρόχους cloud.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα επωμίζονται το κόστος αναβάθμισης του δικτύου και ενδέχεται να υποχρεωθούν να κατασκευάσουν δικούς τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους.

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Να περιορίσει τη ραγδαία εξάπλωση των ενεργοβόρων data centers, αποφάσισε η κυβέρνηση της Νορβηγίας, μια επιπλέον χώρα που προσπαθεί να συγκρατήσει την παγκόσμια έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρότι η Νορβηγία παράγει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει, εξάγοντας σημαντικό μέρος της ενέργειας της, εκτιμά ότι η ζήτηση για νέα κέντρα δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει στα επόμενα χρόνια τη χώρα σε ενεργειακό έλλειμμα με αποτέλεσμα ακριβότερη ενέργεια για τους πολίτες της.

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Έτσι, μέχρι να καταρτιστεί νέο κυβερνητικό σχέδιο αδειοδότησης, η Statnett, ο διαχειριστής του εθνικού δικτύου ηλεκτρισμού, σταμάτησε προσωρινά να δεσμεύει ισχύ για τη σύνδεση νέων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο δίκτυο.

Η απόφαση αποτελεί στροφή για την κυβέρνηση μειοψηφίας των Εργατικών, η οποία τον Μάρτιο τασσόταν κατά ενός συστήματος αδειοδότησης, το οποίο θα οδηγήσει σε περιορισμούς στα data centers, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες δεχόταν ισχυρές πιέσεις από τους κοινοβουλευτικούς της συμμάχους και την αντιπολίτευση να παγώσει τα νέα κέντρα δεδομένων.

«Ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε μεγαλύτερο έλεγχο στην ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και να διασφαλίσουμε ότι αποκτούμε τα κέντρα δεδομένων που χρειαζόμαστε πραγματικά», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ψηφιοποίησης και Δημόσιας Διακυβέρνησης, Τοργκίερ Μίκελσεν.

Όπως εξήγησε, το νέο πλαίσιο θα δίνει προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις που στηρίζουν την ετοιμότητα της άμυνας, της αστυνομίας και της πολιτικής προστασίας, τις υπηρεσίες υγείας, αλλά και κρίσιμες υποδομές, όπως η κινητή τηλεφωνία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η χώρα θέλει να καλύψει τις δικές της ανάγκες σε τεχνητή νοημοσύνη, όμως θα περιορίσει την πρόσβαση σε γη και ηλεκτρική ενέργεια για τους διεθνείς παρόχους cloud και τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων.

Ποιος θα πληρώνει το κόστος του δικτύου

Το μέγεθος της πίεσης φάνηκε από τα στοιχεία του υπουργού Ενέργειας, Τέργε Όσλαντ: από την αρχή της χρονιάς, η Statnett έχει δεχθεί αιτήσεις σύνδεσης για 26.000 μεγαβάτ, περισσότερα από όσα μπορεί σήμερα να διαθέσει η χώρα, με τα κέντρα δεδομένων να αντιστοιχούν στο 75% των αιτημάτων.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι νέες εγκαταστάσεις θα επωμίζονται το κόστος που προκαλούν στο δίκτυο. Επιπλέον, μπορεί να τους ζητηθεί να χτίσουν δικούς τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, με συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να καλύπτουν μόνες τους τις ανάγκες τους σε ρεύμα.

Ο ραγδαίος πολλαπλασιασμός των κέντρων δεδομένων συναντά αντιδράσεις σε πολλές χώρες, όπως φάνηκε και στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η βιομηχανία δημιουργεί ελάχιστες θέσεις εργασίας και ανεβάζει τις τιμές της ενέργειας. Στη Νορβηγία, μελέτη του υπουργείου Ψηφιοποίησης έδειξε ότι τα κέντρα δεδομένων απέφεραν άμεση προστιθέμενη αξία περίπου 3,2 δισ. κορωνών το 2025, απασχολώντας το ισοδύναμο 600 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.