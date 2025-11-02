Έναν χρόνο πριν, στις 01/11/2025, μία τραγωδία σε σιδηροδρομικό σταθμό, συγκλόνισε το Νόβι Σαντ της Σερβία, που έφερε τεράστιες πολιτικές αναταράξεις.

Το ατύχημα συνέβη όταν τόνοι από μπετόν από υπόστεγο, καταπλάκωσαν και σκότωσαν 16 ανθρώπους στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ και προκάλεσε πανεθνικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Σερβία.

Η 47χρονη Ντιγιάνα Χρκα είναι από τους λίγους συγγενείς θυμάτων που τόλμησαν να μιλήσουν δημόσια, μετά τον θάνατο του γιου της στην τραγωδία.

Έχει εμφανιστεί σε διαδηλώσεις, όπου χιλιάδες κυρίως νέοι την υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, κατηγορώντας την κυβέρνηση του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς για διαφθορά στις κατασκευές και σε άλλους τομείς.

Το Σάββατο ένωσε ξανά με δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές τη φωνή της με αφορμή την επέτειο της κατάρρευσης του στεγάστρου στην πόλη Νόβι Σαντ, στη βόρεια Σερβία.

Η Χρκα ξεκινά απεργία πείνας μπροστά από το κοινοβούλιο της Σερβίας, ζητά δικαιοσύνη για τον γιο της και τα υπόλοιπα θύματα, αλλά και για τους δεκάδες ανθρώπους που έχουν συλληφθεί ή απολυθεί στο πλαίσιο της κυβερνητικής καταστολής των διαδηλώσεων.

Η 47χρονη, ξεκινώντας την απεργία πείνας, φορούσε ένα μπλουζάκι που έγραφε «Η μαμά ενάντια στη μηχανή»

Το κίνημά που έχει ξεκινήσει μετά την τραγωδία, έχει προκαλέσει αναταράξεις στην κυβέρνηση του Βούτσιτς, ενώ οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια ακόμη και έναν χρόνο μετά.

Dijana Hrka, u majici sa natpisom "Mama protiv mašinerije" za Mašinu govori o započetom štrajku. Ona je ranije danas sprečena da priđe Skupštini gde je planirala da bude tokom svog štrajka glađu. pic.twitter.com/dJLyBbMn1o — Mašina (@MasinaRS) November 2, 2025