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Ενα μαχητικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων της Σερβίας, συνετρίβη βορειοδυτικά του Βελιγραδίου, μ’ αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πιλότος, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. Το υπουργείο δεν έδωσε άμεσα λόγο της συντριβής.

Το αεροσκάφος τύπου MIG-29 συνετρίβη γύρω στις 8:45 π.μ. σε ένα χωράφι κοντά στην πόλη Στάρα Παζόβα, περίπου 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Σερβίας, ανέφερε η ανακοίνωση.

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Sırbistan’ın başkenti Belgrad yakınlarında Nova ve Stara Pazova arasında Sırbistan Ordusu’na ait bir MİG-29 savaş uçağı düştü. Paylaşılan bilgilere göre pilot hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı. https://t.co/O0ZRuWGaYn — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) November 17, 2026

Μερικά τοπικά σερβικά μέσα δημοσίευσαν φωτογραφίες από τα καμμένα συντρίμμια στο χωράφι και από ένα ασθενοφόρο και αστυνομικά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα κοντά.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Σερβίας ανέφερε ότι μια ειδική επιτροπή θα δουλέψει για να καθορίσει τι συνέβη. Ο πιλότος, ο Ταξίαρχος Γκόραν Μπουλάιτς, γεννήθηκε το 1973 και είχε ενταχθεί στον στρατό το 1996, αναφέρεται. Δεν υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες άλλες λεπτομέρειες.