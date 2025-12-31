Νέες μελανιές που εμφανίστηκαν στο αριστερό χέρι του Ντόναλντ Τραμπ αναζωπυρώνουν τα ερωτήματα γύρω από την κατάσταση της υγείας του, σχεδόν έναν χρόνο μετά την ορκωμοσία του ως ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σε μια σειρά δημόσιων εμφανίσεων την περασμένη εβδομάδα, ο 79χρονος πρόεδρος φάνηκε να έχει αποχρωματισμό ή ελαφρύ μώλωπα στο πίσω μέρος του αριστερού χεριού του, πέρα από τη γνωστή μελανιά στο δεξί του χέρι που παρατηρείται εδώ και μήνες.

Advertisement

Advertisement

7 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Tom Brenner

Η νέα αυτή εικόνα περιπλέκει την εξήγηση του Λευκού Οίκου ότι οι μελανιές οφείλονται σε συνεχείς χειραψίες και στη λήψη ασπιρίνης, η οποία μπορεί να προκαλεί ευκολότερους μώλωπες.

Ιατρικοί ειδικοί, μιλώντας στο CNN, εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό και ότι τέτοια φαινόμενα είναι συχνά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, προειδοποιούν πως η περιορισμένη διαφάνεια γύρω από την υγεία του προέδρου εντείνει τη δημόσια καχυποψία.

Οι επίμονες μελανιές στο δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, που προϋπήρχαν της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, έχουν επανέλθει στο προσκήνιο, ιδίως μετά τις προσπάθειές του να τις καλύψει με μακιγιάζ, επιδέσμους ή κινήσεις αποφυγής των καμερών.

Ωστόσο, νέα ερωτήματα προέκυψαν τον Οκτώβριο, όταν ο Τραμπ πραγματοποίησε αιφνιδιαστική δεύτερη επίσκεψη στο νοσοκομείο Walter Reed και αποκάλυψε αργότερα ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προβάλει τη σωματική του αντοχή, συχνά σε αντιπαραβολή με τον 83χρονο πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, του οποίου την ηλικία και φυσική κατάσταση έχει στο παρελθόν επικρίνει.

Παρά το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμά του, ο Τραμπ έχει βρεθεί και ο ίδιος αντιμέτωπος με ερωτήματα, όπως το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι πάσχει από χρόνια φλεβική ανεπάρκεια.

Advertisement

8 Δεκεμβρίου 2025 REUTERS/Jonathan Ernst

Η προεδρική εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο Τραμπ «συναντά και σφίγγει χέρια περισσότερων Αμερικανών από κάθε άλλον πρόεδρο», ενώ ο Λευκός Οίκος απέφυγε να δώσει νέες λεπτομέρειες για τις μελανιές ή τα φάρμακα που λαμβάνει, χαρακτηρίζοντας την έντονη ενασχόληση με την υγεία του υπερβολική και πολιτικά υποκινούμενη.

Η ασαφής ενημέρωση και η έλλειψη λεπτομερειών ενισχύουν κάθε φημολογία ενώ, με τον Τραμπ να πλησιάζει τα 80, ακόμη και οι μικρές ενδείξεις ευαλωτότητας αποκτούν ιδιαίτερη πολιτική και δημόσια βαρύτητα.

(Με πληροφορίες από CNN)

Advertisement