Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση αφιέρωσε η Ντούα Λίπα στη μητέρα της, Ανέσα, με αφορμή τα 54α γενέθλιά της, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Κυριακή 28 Ιουνίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισαν κοινές πόζες με τη μητέρα της από διαφορετικές περιόδους της ζωής τους, ενώ μοιράστηκε και μία παιδική της φωτογραφία.

Advertisement

Advertisement

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Ντούα Λίπα ευχήθηκε στη μητέρα της που έκλεισε τα 54 της χρόνια εκφράζοντας τα συναισθήματα και την αγάπη της. «Χρόνια πολλά στη μανούλα μου! Είμαστε τόσο τυχεροί που σε έχουμε! Ό,τι καλό υπάρχει στη ζωή μας το οφείλουμε στην αγάπη, την υπομονή και τη δύναμή σου! Είσαι η βασίλισσα του σπιτιού και των καρδιών μας! Σ’ αγαπώ πάρα πολύ».

Δείτε την ανάρτησή της: