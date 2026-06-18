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Ρομαντικές στιγμές έζησαν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Ρώμη, λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους.

Το ζευγάρι, που απολαμβάνει τον μήνα του μέλιτος στην Ιταλία, εντοπίστηκε στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι, όπου αντάλλαξε τρυφερές αγκαλιές και φιλιά μπροστά σε δεκάδες περαστικούς και τουρίστες. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός φαίνεται να κρατά συνεχώς κοντά του τη σύζυγό του, ενώ οι δυο τους απολαμβάνουν τη βόλτα τους σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας.

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Μετά τις ημέρες χαλάρωσης που πέρασαν σε παραθαλάσσιες περιοχές της Ιταλίας, οι νεόνυμφοι συνέχισαν το ταξίδι τους στη Ρώμη, εξερευνώντας τα αξιοθέατα της πόλης και απολαμβάνοντας στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το ίδιο βράδυ, η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός δείπνησαν στο Trattoria Da Danilo, με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου να μοιράζεται φωτογραφία τους στα social media, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την επίσκεψή τους.

Για την έξοδό της, η Ντούα Λίπα επέλεξε ένα μπλε σατέν τοπ συνδυασμένο με τζιν, ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ εμφανίστηκε με λευκό πουκάμισο και τζιν παντελόνι, υιοθετώντας και οι δύο ένα χαλαρό αλλά κομψό στιλ.

Ο γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Δημαρχείο του Λονδίνου, ενώ ακολούθησαν πολυήμεροι εορτασμοί στη Σικελία, με φόντο τα μαγευτικά τοπία της νότιας Ιταλίας.