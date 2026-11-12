Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, παραιτήθηκε από τη θέση του και αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες αναλαμβάνει προσωρινά τη διοίκηση, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς ορίστηκε ως ο πρώτος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Η απόφαση για την αποχώρηση του Χουάνγκ ελήφθη μετά από αναφορές για προσωπικές σχέσεις που προκάλεσαν ερωτήματα σχετικά με την εθνική ασφάλεια.

Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν άνω του 10% στις προ-αγοράς συναλλαγές, προκαλώντας αναταράξεις στην ευρύτερη αγορά και αβεβαιότητα για το μέλλον.

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia NVDA.O, Τζένσεν Χουάνγκ, παραιτείται, αφήνοντας την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τον μεγαλύτερο υποστηρικτή της και θολώνοντας το μέλλον της εταιρείας ημιαγωγών που ο ίδιος έχτισε σε μια δύναμη στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Chief Financial Officer Κολέτ Κρες θα αναλάβει ως προσωρινή Διευθύνουσα Σύμβουλος, καθώς η Nvidia αναζητά μόνιμο αντικαταστάτη, ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη. Ορίστηκε επίσης ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της Synopsys και μέλος του διοικητικού συμβουλίου Χάρβεϊ Τζόουνς ως ο πρώτος πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου στην ιστορία της εταιρείας.

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Ο Χουάνγκ, που συνίδρυσε την Nvidia και είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος επενδυτής της με μερίδιο περίπου 3,61%, θα αποχωρήσει και από το διοικητικό συμβούλιο.

Nvidia shares after CEO Huang resigns https://t.co/iFQ0a19n61 November 12, 2026

Οι μετοχές της Nvidia έπεσαν πάνω από 10% στις προ-αγοράς συναλλαγές και επηρέασαν την ευρύτερη αγορά.

Η πίεση στον Χουάνγκ ήταν έντονη τις τελευταίες μέρες, μετά από αναφορές ότι ο 63χρονος, που είναι παντρεμένος, είχε σχέση με μια Κινέζα επιχειρηματία η οποία, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, υποψιάζεται ότι κατασκοπεύει για το Πεκίνο.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδρίασε την Τετάρτη για να εξετάσει την απομάκρυνσή του. Η συνεδρίαση έλαβε χώρα μετά από αναφορές που κυκλοφόρησαν νωρίτερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τις οποίες ο Χουάνγκ διατηρούσε επίσης εξωσυζυγική σχέση με ανώτερο στέλεχος της εταιρείας, το οποίο βρισκόταν υπό την άμεση ιεραρχική του εποπτεία.

Η αποχώρηση του Χουάνγκ βυθίζει την εταιρεία αξίας 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ανασφάλεια και απειλεί να διαταράξει ένα οικοσύστημα AI που εκείνος βοήθησε να χρηματοδοτηθεί, ρίχνοντας τα αυξανόμενα διαθέσιμα μετρητά της Nvidia πίσω σε παρόχους cloud, προμηθευτές και τα μεγαλύτερα εργαστήρια της βιομηχανίας.

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Το κλίμα των επενδυτών απέναντι στις μετοχές AI ήταν ήδη εύθραυστο, καθώς η εκρηκτική κατανάλωση μετρητών και η αυξανόμενη χρέωση σε παραδοσιακά εταιρείες τεχνολογίας με ρευστότητα δημιουργούν αμφιβολίες για το αν το AI boom θα αποδώσει.

Η αποχώρηση θα μπορούσε επίσης να έχει εκτεταμένες συνέπειες για την πολιτική εξαγωγής τσιπ των ΗΠΑ, δεδομένης της προσπάθειας του Χουάνγκ να διατηρήσει την πρόσβαση στην κινεζική αγορά και των στενών σχέσεών του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ είπε την Κυριακή ότι ο Χουάνγκ είχε «κάνει απίστευτη δουλειά για τη χώρα μας» και ότι ο επικεφαλής της Nvidia του είχε πει ότι δεν είχε ιδέα ότι η Κινέζα γυναίκα με την οποία είχε δεσμό ήταν κατάσκοπος.

Nvidia CEO Jensen Huang resigns after his affair raised national security concerns. The company named Colette Kress as interim CEO. Shares of Nvidia, one of the largest companies in the world, plunged 10% in premarket trading Thursday. https://t.co/0z66yR7ZPZ https://t.co/Lu0UIb0Z4Z Advertisement November 12, 2026

Τζένσεν Χουάνγκ: O CEO Rock Star

Επί σειρά ετών, η Nvidia ήταν γνωστή κυρίως στους gamers που αναζητούσαν γραφικά κορυφαίου επιπέδου. Ωστόσο, η ικανότητα των τσιπ της να εκτελούν πολλούς υπολογισμούς ταυτόχρονα τα μετέτρεψε στο «πετρέλαιο» της έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και σε στρατηγικό έπαθλο στον ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την κυριαρχία στην τεχνολογία. Παράλληλα, κατέστησε την Nvidia την πολυτιμότερη εταιρεία στον κόσμο.

Αυτό μετέτρεψε τον Χουάνγκ σε έναν CEO-«rock star», τον οποίο πολιορκούν θαυμαστές στην Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα, ζητώντας του να υπογράψει βιβλία, αφίσες, ακόμα και πάνω στο σώμα τους. Η επιρροή του είναι τόσο μεγάλη, που η απλή αναφορά ονομάτων εταιρειών από τον ίδιο σε διάφορες εκδηλώσεις ήταν αρκετή για να προκαλέσει μεταβολές στις τιμές των μετοχών τους.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες έχει ενταθεί ο έλεγχος γύρω από τη συμπεριφορά του, μετά από δημοσιεύματα σχετικά με τη σχέση του με την Aλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας cloud Megaspeed (με έδρα τη Σιγκαπούρη), για την οποία οι αμερικανικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αποτελούσε συνεργάτη κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

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Οι δυο τους, οι οποίοι έχουν φωτογραφηθεί μαζί στην Ταϊβάν, τη Σιγκαπούρη και την Καλιφόρνια, δεν έχουν συγγενική σχέση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ουάσιγκτον έχει επίσης ερευνήσει τη Megaspeed —η οποία αποτελεί περιζήτητο επίσημο συνεργάτη της Nvidia στον τομέα του cloud και απολαμβάνει προνομιακή πρόσβαση στα τσιπ της— λόγω υποψιών ότι βοήθησε την Κίνα να αποκτήσει προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς βάσει των αμερικανικών ελέγχων εξαγωγών. Το Πεκίνο έχει διαψεύσει τους ισχυρισμούς ότι η Aλις Χουάνγκ είναι κατάσκοπος.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε έρευνα —υπό την επίβλεψη ανεξάρτητων μελών του συμβουλίου και με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων— προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε στοχοποιηθεί από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Τότε, το συμβούλιο είχε επίσης εκφράσει την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του.

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Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις την Τετάρτη, όταν οι New York Times ανέφεραν ότι ο Χουάνγκ διατηρούσε επίσης ερωτική σχέση με την Kίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγείας, η οποία βρισκόταν υπό την άμεση ιεραρχική του εποπτεία.

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