Ο πόλεμος που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Τραμπ κατά των φερόμενων ναρκεμπόρων συνεχίζεται, με τις ΗΠΑ να δημοσιεύουν τα πρόσφατα στρατιωτικά χτυπήματα.

Σήμερα, Παρασκευή, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε ακόμη ένα πλήγμα κατά πλοίου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά.

Ακόμη ένα χτύπημα κατά των καρτέλ ναρκωτικών

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our… pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 24, 2025

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, και σύμφωνα με εντολή του προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ πραγματοποίησε ένα θανατηφόρο πλήγμα σε ένα σκάφος που συνδέεται με την Tren de Aragua (TdA), μια οργάνωση που χαρακτηρίζεται από τις αμερικανικές αρχές ως τρομοκρατική (DTO) και δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική Θάλασσα, όπως ανέφερε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στο Χ, συνοδευόμενη από βίντεο της επίθεσης.

«Αν είστε ναρκο-τρομοκράτες που διακινούν λαθραία ναρκωτικά στο ημισφαίριό μας, θα σας αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε την Αλ Κάιντα. Μέρα ή νύχτα, θα χαρτογραφήσουμε τα δίκτυά σας, θα εντοπίσουμε τους ανθρώπους σας, θα σας κυνηγήσουμε και θα σας εξουδετερώσουμε», τόνισε.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, έξι άτομα επέβαιναν στο σκάφος κατά τη διάρκεια της επιδρομής, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα και ήταν το πρώτο νυχτερινό πλήγμα αυτού του είδους. Όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, ενώ κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε.

Η Ουάσινγκτον έχει ήδη ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δέκα παρόμοιες επιθέσεις κατά σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με συνολικό απολογισμό τουλάχιστον 43 νεκρούς.