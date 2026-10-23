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Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο κ.

Αμπντελάτι εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση της Αιγύπτου σχετικά με την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019.

Οι δύο υπουργοί επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις στη Λιβύη, με την αιγυπτιακή πλευρά να υπογραμμίζει τη στήριξή της προς την εδαφική ακεραιότητα και τους θεσμούς της χώρας.

Ο Τούρκος υπουργός εξέφρασε την κατανόησή του για τις αιγυπτιακές ανησυχίες και τόνισε την ανάγκη για τη συνέχιση των διμερών διαβουλεύσεων.

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Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου Μπαντρ Αμπντελάτι, συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στην Κωνσταντινούπολη, με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν

Ο κ. Αμπντελάτι επανέλαβε τη κατηγορηματική αντίθεση της Αιγύπτου στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.

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Η συνάντηση των δύο υπουργών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών του μηχανισμού διαβουλεύσεων R4 — Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία — με τις εξελίξεις στη Λιβύη να βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Σύμφωνα με την αιγυπτιακή πλευρά, ο Αμπντελάτι υπογράμμισε την πάγια θέση του Καΐρου υπέρ της ενότητας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της σταθερότητας της Λιβύης.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της Αιγύπτου να στηρίξει τους κρατικούς θεσμούς της Λιβύης, με τρόπο που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του λιβυκού λαού και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του.

Met Türkiye’s FM Hakan Fidan and reaffirmed Egypt’s categorical rejection of the Libyan HoR’s ratification of the 2019 MoU between Fayez al-Sarraj and Türkiye. Minister Fidan expressed understanding of our concerns and stressed the need for continued consultations to address them https://t.co/Pwn7HMNNn6 — Badr Abdelatty (@EgyptForeignMin) October 23, 2026

«Συναντήθηκα με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν και επαναβεβαίωσα την κατηγορηματική απόρριψη της Αιγύπτου για την κύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης της Μνημόνιο Κατανόησης του 2019 μεταξύ του Φάγεζ αλ-Σαράζ και της Τουρκίας. Ο Υπουργός Φιντάν εξέφρασε κατανόηση για τις ανησυχίες μας και τόνισε την ανάγκη για συνεχείς διαβουλεύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν», αναφέρει χαρακτηριστικά, ο κ. Αμπντελάτι στην σχετική ανάρτησή του στο Χ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του αιγυπτιακού ΥΠΕΞ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μετανάστευσης και Αιγυπτίων του Εξωτερικού, συναντήθηκε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Κωνσταντινούπολη την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, στο περιθώριο των συνεδριάσεων του τετραμερούς μηχανισμού, στις οποίες συμμετέχουν τρεις ευρωπαϊκές χώρες.

«Οι δύο υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση στη Λιβύη. Ο υπουργός Αμπντελάτι επανέλαβε τη σταθερή θέση της Αιγύπτου υπέρ της ενότητας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της σταθερότητας της Λιβύης. Τόνισε τη δέσμευση της Αιγύπτου να στηρίζει τους κρατικούς θεσμούς της Λιβύης κατά τρόπο που διασφαλίζει τα συμφέροντα του λιβυκού λαού και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του.