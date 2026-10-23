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Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ απέστειλε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019. Με την παρέμβασή της, η Αθήνα καταγράφει επισήμως τις θέσεις της απέναντι στην απόφαση της λιβυκής πλευράς.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επιστολή εστάλη την Πέμπτη, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη.

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Η ελληνική θέση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο, καθώς αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Παράλληλα, η Αθήνα επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο κείμενο δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων κρατών.

«Δεν αλλάζει ο παράνομος χαρακτήρας του»

Με την ενημέρωση του ΟΗΕ, η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι η έγκριση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει, κατά την ελληνική θέση, τον νομικό χαρακτήρα του.

Η Αθήνα υποστηρίζει επίσης ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν δημιουργεί δικαιώματα σε βάρος τρίτων χωρών, διατηρώντας τις αντιρρήσεις της για τη συμβατότητα του μνημονίου με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

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