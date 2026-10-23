Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Σισίνη, κοντά στην πρεσβεία της Αυστραλίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για χάρτινη σακούλα.
Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να εξετάσει το αντικείμενο και να διαπιστώσει το περιεχόμενό του.
Συναγερμός για ύποπτη χάρτινη σακούλα στο κέντρο της Αθήνας
Επί τόπου μεταβαίνει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).
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NEWSROOM - HUFFPOST
Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στην οδό Σισίνη, κοντά στην πρεσβεία της Αυστραλίας.