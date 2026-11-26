Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δυτικές υπηρεσίες ασφαλείας ερευνούν το Ιράν για τη διεξαγωγή υβριδικού πολέμου, ο οποίος περιλαμβάνει κυβερνοεπιθέσεις, κατασκοπεία και αξιοποίηση εγκληματικών δικτύων για αποσταθεροποίηση στη Δύση.

Οι γαλλικές αρχές απέδωσαν πρόσφατη επίθεση σε συστήματα εμπορικής ψύξης στη χώρα στη μονάδα Shahid Kaveh των Φρουρών της Επανάστασης.

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε τρία πρόσωπα για τη συμμετοχή τους σε πολυάριθμες επιθέσεις, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς έχει καταγραφεί απόπειρα δολοφονίας σε ελληνικό έδαφος, καθιστώντας την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας εθνική προτεραιότητα.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναγνωρίζουν πλέον ότι η άμυνα απαιτεί στενή συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών για την προστασία κρίσιμων υποδομών από τις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.

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Ένας πόλεμος χωρίς επίσημη κήρυξη, χωρίς συμβατικά μέτωπα και χωρίς στρατούς που διασχίζουν τα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών δυτικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Στο στόχαστρο βρίσκεται το Ιράν, το οποίο κατηγορείται από ευρωπαϊκές και αμερικανικές αρχές ότι χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα μέσων για επιχειρήσεις εκφοβισμού, κατασκοπείας και αποσταθεροποίησης στη Δύση.

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Από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις εμπορικές επιχειρήσεις μέχρι τη στρατολόγηση προσώπων του οργανωμένου εγκλήματος, οι καταγγελίες σκιαγραφούν μια ιδιαίτερα ανησυχητική μορφή υβριδικού πολέμου.

Η Τεχεράνη έχει αρνηθεί επανειλημμένα κατηγορίες δυτικών κυβερνήσεων για ανάλογες επιχειρήσεις.

Τα 700 ψυγεία που σήμαναν συναγερμό στη Γαλλία

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά περιστατικά καταγράφηκε τον Οκτώβριο στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, περίπου 700 εγκαταστάσεις εμπορικής ψύξης επηρεάστηκαν από συντονισμένη κυβερνοεπίθεση, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές τροφίμων, οικονομικές ζημιές, αλλά και τουλάχιστον 15 πυρκαγιές.

Οι γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας αποδίδουν την επιχείρηση στη μονάδα Shahid Kaveh των Φρουρών της Επανάστασης, γνωστή και ως CyberAv3ngers.

Στις 25 Νοεμβρίου οι Financial Times δημοσίευσαν εκτενές ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη μονάδα κυβερνοπολέμου και τις δυνατότητές της να πλήττει ευρωπαϊκές υποδομές.

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Ανάλογα περιστατικά καταγράφηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί κοινή προέλευση όλων των επιθέσεων.

Η Γαλλία απειλεί με αντίποινα

Η υπόθεση προκάλεσε σοβαρή διπλωματική κρίση μεταξύ Παρισιού και Τεχεράνης.

Όπως αποκάλυψε η Le Monde, στην έρευνα κινητοποιήθηκαν γαλλικές υπηρεσίες εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, στρατιωτικές υπηρεσίες κυβερνοάμυνας και εξειδικευμένοι επιστήμονες.

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Σημαντική υπήρξε, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα, και η συνεργασία με τις βρετανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό προειδοποίησε ότι η χώρα του θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα αποτροπής νέων επιθέσεων.

Ο Ιρανός πρεσβευτής στο Παρίσι απέρριψε τις κατηγορίες.

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Το αμερικανικό κατηγορητήριο

Στις 10 Νοεμβρίου 2026 το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την απαγγελία οκτώ κατηγοριών σε τρία πρόσωπα ιρανικής ή ιρακινής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με το επίσημο κατηγορητήριο, οι τρεις εμπλέκονται σε σχεδόν 20 επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αμερικανικές αρχές συνδέουν τη δραστηριότητά τους με τους Φρουρούς της Επανάστασης και την οργάνωση Κατάεμπ Χεζμπολάχ.

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Πρόκειται για κατηγορίες που μένει να αποδειχθούν δικαστικά.

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Το αμερικανικό έγγραφο αναδεικνύει τις ανησυχίες για τη συνεργασία κρατικών μηχανισμών με ένοπλες οργανώσεις και τη μεταφορά των συγκρούσεων της Μέσης Ανατολής στο εσωτερικό δυτικών κοινωνιών.

Πληρωμένοι εκτελεστές και οργανωμένο έγκλημα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών οι καταγγελίες για αξιοποίηση προσώπων του κοινού ποινικού δικαίου σε επιχειρήσεις που φέρονται να εξυπηρετούν κρατικά συμφέροντα.

Η χρησιμοποίηση εγκληματικών δικτύων δυσχεραίνει την αποκάλυψη των πραγματικών εντολέων μιας επίθεσης.

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Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται Ιρανοί αντιφρονούντες, δημοσιογράφοι, πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος και πρόσωπα ισραηλινών συμφερόντων.

Πρόκειται για μια απειλή που υποχρεώνει τις υπηρεσίες αντικατασκοπείας να συνεργάζονται ολοένα και στενότερα με τις υπηρεσίες δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος.

Και η Ελλάδα στο κάδρο

Η Ελλάδα δεν βρίσκεται εκτός αυτής της εξίσωσης.

Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, η πρόσφατη σύλληψη πέντε προσώπων στη Βόρεια Μακεδονία συνδέεται με φερόμενο σχέδιο δολοφονίας Ισραηλινού πολίτη σε ελληνικό έδαφος.

Η συγκεκριμένη υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε συναφές περιστατικό συνδέεται αυτομάτως με την Τεχεράνη.

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας, οι σχέσεις της με το Ισραήλ, οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα μεγάλα λιμάνια, τα αεροδρόμια και οι ενεργειακές υποδομές καθιστούν την κυβερνοασφάλεια ζήτημα εθνικής προτεραιότητας.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η Αντιτρομοκρατική, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας διαθέτουν επαρκή στελέχωση, εξοπλισμό και μηχανισμούς συντονισμού για την αντιμετώπιση σύνθετων απειλών.

Όταν το πεδίο της μάχης είναι η καθημερινότητά μας

Στον σύγχρονο υβριδικό πόλεμο, ο στόχος δεν είναι υποχρεωτικά μια στρατιωτική εγκατάσταση.

Μπορεί να είναι ένα νοσοκομείο, ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης, μια τράπεζα, ένα σύστημα ύδρευσης, ένα αεροδρόμιο ή ακόμη και το ψυγείο ενός συνοικιακού σούπερ μάρκετ.

Η διασύνδεση των συσκευών μέσω του Διαδικτύου, που διευκολύνει θεαματικά την καθημερινότητά μας, δημιουργεί ταυτόχρονα νέες ευπάθειες.

Μια οργανωμένη κυβερνοεπίθεση μπορεί να προκαλέσει οικονομικές ζημιές, διακοπή βασικών υπηρεσιών, ανασφάλεια στον πληθυσμό και κλονισμό της εμπιστοσύνης στους κρατικούς μηχανισμούς.

Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα

Η Ευρώπη συζητά διαρκώς για την αμυντική της θωράκιση. Για μαχητικά αεροσκάφη, φρεγάτες, πυραυλικά συστήματα και εξοπλιστικά προγράμματα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, η άμυνα στον 21ο αιώνα δεν εξαντλείται στην αγορά οπλικών συστημάτων.

Απαιτεί επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια, εκπαίδευση προσωπικού, προστασία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών.

Διότι στον ακήρυχτο πόλεμο της ψηφιακής εποχής δεν υπάρχουν πλέον σαφή γεωγραφικά σύνορα.

Και η πρώτη γραμμή του μετώπου μπορεί να βρίσκεται ακόμη και μέσα στο σπίτι μας.

Πηγές προς επαλήθευση

Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/three-iranian-backed-operatives-indicted-their-roles-nearly-20-terrorist-attacks-and-0

Financial Times: https://www.ft.com/content/5f3a85ad-e621-4189-bada-989f41702ed9

Le Monde: https://www.lemonde.fr/en/pixels/article/2026/11/10/why-france-accused-iran-and-its-shahid-kaveh-cyber-unit-of-being-behind-freezer-hacks_6776838_13.html

Le Monde: https://www.lemonde.fr/en/international/article/2026/11/16/inside-france-s-denunciation-of-iran-over-supermarket-freezer-hacks_6782272_4.html