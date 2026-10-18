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Εκατοντάδες πρώην ασθενείς του έχουν κινηθεί νομικά εναντίον του, με τον δικηγόρο Έρικ Ντίτερς να εκπροσωπεί πολλούς από αυτούς επιδιώκοντας την έκδοσή του.

Ο Ντίτερς επιχείρησε να αξιοποιήσει τις πολιτικές του διασυνδέσεις με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για να πιέσει τις αμερικανικές αρχές σχετικά με την υπόθεση του γιατρού.

Η αποκάλυψη ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ τους προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, καθώς η Γκίλφοϊλ αρνείται τις κατηγορίες περί οικονομικών ανταλλαγμάτων και ανεπαρκούς συνδρομής της στην έκδοση του Ντουράνι.

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Μια υπόθεση που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία στα χειρουργεία του Οχάιο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής επικαιρότητας. Στο επίκεντρό της βρίσκεται ο Πακιστανοαμερικανός χειρουργός σπονδυλικής στήλης Abubakar Atiq Durrani, ο οποίος κατηγορήθηκε από τις αμερικανικές αρχές ότι πραγματοποιούσε ιατρικά μη αναγκαίες επεμβάσεις. Η υπόθεση των πρώην ασθενών του συνδέθηκε τα τελευταία χρόνια με τον δικηγόρο και πολιτικό υποστηρικτή του Τραμπ, Έρικ Ντίτερς, και τελικά με την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Οι κατηγορίες εναντίον του Ντουράνι

Ο Ντουράνι δραστηριοποιούνταν ιατρικά στο Οχάιο και το Κεντάκι και ειδικευόταν στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Το 2013, ομοσπονδιακό μεγάλο δικαστήριο των ΗΠΑ τον παρέπεμψε με κατηγορίες για απάτη στον τομέα της υγείας, ψευδείς δηλώσεις σχετικά με ιατρικές υπηρεσίες, ταχυδρομική απάτη και παράνομη διακίνηση φαρμάκων.

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Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο, από το 2009 ο Ντουράνι έπειθε ασθενείς να υποβάλλονται σε επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη που δεν ήταν ιατρικά αναγκαίες και στη συνέχεια χρέωνε ιδιωτικές και δημόσιες ασφαλιστικές εταιρείες με μεγάλα ποσά.

Οι καταγγελίες ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Το αμερικανικό Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι ο Ντουράνι φέρεται να παρουσίαζε στους ασθενείς υπερβολικά δραματική εικόνα της κατάστασής τους, ώστε να τους πείσει ότι χρειάζονταν άμεσα χειρουργείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ερευνητές, έλεγε σε ασθενείς με προβλήματα στον αυχένα ότι υπήρχε κίνδυνος παράλυσης ή ακόμη και ότι το κεφάλι τους κινδύνευε να αποκολληθεί σε τροχαίο.

Οι ίδιες αρχές υποστηρίζουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ασθενείς βγήκαν από τις επεμβάσεις σε χειρότερη κατάσταση, ενώ ο Ντουράνι φέρεται να είχε καταγράψει εκ των υστέρων ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες στους ιατρικούς φακέλους.

Η φυγή στο Πακιστάν

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, ο Ντουράνι δεν έμεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει τη δίκη του. Σύμφωνα με το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού Υπουργείου Υγείας, διέφυγε από τις ΗΠΑ ενώ περίμενε τη δίκη και οι αμερικανικές αρχές θεωρούν πιθανή την παρουσία του στο Πακιστάν. Σήμερα εξακολουθεί να καταγράφεται ως φυγάς.

Η φυγή του άφησε ανοιχτό ένα μεγάλο δικαστικό μέτωπο με πρώην ασθενείς του. Εκατοντάδες άνθρωποι προσέφυγαν στα αμερικανικά δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν βλάβες από τις επεμβάσεις.

Σε πρόσφατη απόφαση του Εφετείου του Έκτου Κυκλώματος, η δικαστική περιγραφή της υπόθεσης αναφέρει ότι εκατοντάδες ασθενείς υπέστησαν βλάβες από επεμβάσεις του Ντουράνι και ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι επεμβάσεις κρίθηκαν ιατρικά μη αναγκαίες. Πολλοί από τους ασθενείς κέρδισαν αστικές υποθέσεις εναντίον του.

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Ο Έρικ Ντίτερς και οι εκατοντάδες ασθενείς

Σε αυτό το σημείο μπαίνει στην ιστορία ο Έρικ Ντίτερς, δικηγόρος από το Κεντάκι και έντονα φιλοτραμπικός πολιτικός ακτιβιστής.

Ο Ντίτερς ανέλαβε την εκπροσώπηση μεγάλου αριθμού πρώην ασθενών του Ντουράνι. Τα δικαστικά έγγραφα αναφέρονται σε περίπου 580 ασθενείς που συνδέονται με τη δικαστική διαμάχη.

Για τον Ντίτερς, επομένως, η επιστροφή του Ντουράνι στις ΗΠΑ έγινε προσωπική και πολιτική υπόθεση. Υποστηρίζει εδώ και χρόνια ότι ο γιατρός πρέπει να επιστρέψει στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τις ποινικές κατηγορίες και να λογοδοτήσει απέναντι στους πρώην ασθενείς του.

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Ο ίδιος και οι συνεργάτες του χρησιμοποιούν για τον Ντουράνι το προσωνύμιο «The Butcher of Pakistan» — «Ο Χασάπης του Πακιστάν». Το προσωνύμιο δεν αποτελεί επίσημο δικαστικό χαρακτηρισμό, αλλά όρο που χρησιμοποιεί η πλευρά των θυμάτων και του Ντίτερς.

Πώς εμφανίστηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η υπόθεση πήρε εντελώς διαφορετική τροπή μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντίτερς είχε αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια στενές σχέσεις με πρόσωπα του περιβάλλοντος Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και τον ίδιο, είχε πληρώσει συνολικά περίπου 300.000 δολάρια στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για ομιλίες σε εκδηλώσεις του.

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Όταν ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία, ο Ντίτερς προσπάθησε να αξιοποιήσει τις γνωριμίες του στην κυβέρνηση, προκειμένου να προωθήσει την υπόθεση Ντουράνι.

Σύμφωνα με τα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν και τις δηλώσεις του Ντίτερς, ζήτησε από τη Γκίλφοϊλ να βοηθήσει ώστε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να ασχοληθεί με την έκδοση του Ντουράνι από το Πακιστάν. Παράλληλα, της ζήτησε βοήθεια και για άλλες προσωπικές ή επαγγελματικές υποθέσεις του. (The Wall Street Journal)

Η Γκίλφοϊλ είχε τότε οριστεί υποψήφια για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

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Η επίμαχη οικονομική απαίτηση

Η σχέση των δύο πήρε δραματική τροπή όταν, σύμφωνα με μηνύματα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντίτερς και εξέτασε η Wall Street Journal, η Γκίλφοϊλ του ζήτησε να καταβάλει 100.000 δολάρια για λογαριασμό της American Express.

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Ο Ντίτερς υποστηρίζει ότι αρνήθηκε, επειδή θεωρούσε ότι εκείνη δεν είχε τηρήσει τις υποσχέσεις της να τον βοηθήσει στις υποθέσεις που τον ενδιέφεραν, μεταξύ αυτών και η υπόθεση Ντουράνι. (The Wall Street Journal)

Η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων προκάλεσε πολιτικό σεισμό.

Η πλευρά της Γκίλφοϊλ αρνήθηκε τις κατηγορίες και αμφισβήτησε την αυθεντικότητα ή την ερμηνεία των μηνυμάτων. Η ίδια δήλωσε ότι οι καταγγελίες είναι ψευδείς και ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της.

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Από τον Ντουράνι στην πολιτική κρίση

Έτσι δημιουργήθηκε μια ασυνήθιστη αλυσίδα γεγονότων:

Η υπόθεση Ντουράνι, που ξεκίνησε ως μια βαριά υπόθεση ιατρικής απάτης στο Οχάιο, κατέληξε να αποτελεί ένα από τα βασικά επιχειρήματα του Ντίτερς στη σύγκρουσή του με τη Γκίλφοϊλ.

Σήμερα, ο Ντουράνι εξακολουθεί να θεωρείται από τις αμερικανικές αρχές φυγάς και πιθανώς να βρίσκεται στο Πακιστάν. Οι αστικές δικαστικές υποθέσεις των πρώην ασθενών του συνεχίζονται, ενώ η υπόθεση έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγαλύτερη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον Ντίτερς και τη Γκίλφοϊλ.

Τι πρέπει να κρατήσουμε

Ο Abubakar Atiq Durrani δεν έχει καταδικαστεί σε ποινική δίκη για τις ομοσπονδιακές κατηγορίες του 2013, επειδή έφυγε από τις ΗΠΑ πριν αντιμετωπίσει τη δίκη του. Ωστόσο, οι αστικές δικαστικές διαδικασίες έχουν οδηγήσει σε αποφάσεις υπέρ πρώην ασθενών του, ενώ τα δικαστήρια έχουν περιγράψει σοβαρές βλάβες και μη αναγκαίες επεμβάσεις.

Η σύνδεση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προέκυψε όχι επειδή η ίδια είχε κάποια σχέση με τις ιατρικές πράξεις του Ντουράνι, αλλά επειδή ο Ντίτερς προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τις πολιτικές διασυνδέσεις της για να πιέσει την αμερικανική κυβέρνηση να προχωρήσει στην έκδοση του φυγά γιατρού από το Πακιστάν.

Η υπόθεση παραμένει εξαιρετικά πολιτικά φορτισμένη και οι καταγγελίες του Ντίτερς εναντίον της Γκίλφοϊλ αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής δικαστικής και πολιτικής διαμάχης.