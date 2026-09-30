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Μετά από ορχεκτομή και χειρουργική αφαίρεση λεμφαδένων, ο ίδιος ολοκλήρωσε δύο κύκλους χημειοθεραπείας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι ιστολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία εμβρυϊκού καρκινώματος, ενώ ο επανέλεγχος του Σεπτεμβρίου δεν εντόπισε περαιτέρω ίχνη της νόσου.

Η σύζυγός του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έγκαιρη διάγνωση, ενθαρρύνοντάς τον να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις χωρίς καθυστέρηση.

Ο Ριβ θα συνεχίσει να υποβάλλεται σε τακτικούς ιατρικούς ελέγχους για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας του στο μέλλον.

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Τη δική του περιπέτεια με τον καρκίνο των όρχεων αποκάλυψε ο Γουίλ Ριβ, γιος του ηθοποιού Κρίστοφερ Ριβ, γνωστού παγκοσμίως από τον ρόλο του «Superman».

Ο 34χρονος δημοσιογράφος και ανταποκριτής του «Good Morning America» μίλησε στο People για τη διάγνωσή του, τις επεμβάσεις και τη χημειοθεραπεία που ακολούθησε, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η δική του περιπέτεια υγείας επανέφερε στη μνήμη του τις δύσκολες εμπειρίες που έζησε με τους γονείς του.

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Το εξόγκωμα που τον οδήγησε στον γιατρό

Ο Γουίλ Ριβ αποκάλυψε ότι τον Απρίλιο παρατήρησε ένα ευαίσθητο και επώδυνο εξόγκωμα στον έναν όρχι, ενώ βρισκόταν στο ντους. Αρχικά θεώρησε ότι δεν επρόκειτο για κάτι σοβαρό και ότι θα υποχωρούσε από μόνο του.

Ωστόσο, καθώς οι εβδομάδες περνούσαν χωρίς να υπάρξει αλλαγή, ακολούθησε την παρότρυνση της συζύγου του, Αμάντα Ντάμπιν Ριβ, και υποβλήθηκε σε υπερηχογράφημα. Η εξέταση έδειξε την παρουσία μάζας.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, σε τέτοιες περιπτώσεις η διάγνωση δεν γίνεται συνήθως με βιοψία πριν από την αφαίρεση του όρχεως, καθώς υπάρχει κίνδυνος διασποράς καρκινικών κυττάρων. Έτσι, ο Ριβ υποβλήθηκε σε ορχεκτομή.

Η διάγνωση και οι επόμενες θεραπείες

Οι ιστολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι περίπου το 95% του όγκου αποτελούνταν από εμβρυϊκό καρκίνωμα, έναν τύπο όγκου των γεννητικών κυττάρων που μπορεί να έχει επιθετική συμπεριφορά.

Η αρχική επέμβαση δεν αποδείχθηκε το τέλος της θεραπείας. Στις 10 Ιουνίου ο Ριβ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου έξι ωρών, κατά την οποία αφαιρέθηκαν δεκάδες λεμφαδένες από την κοιλιακή χώρα. Σε τρεις από αυτούς εντοπίστηκαν καρκινικά κύτταρα.

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Ακολούθησαν δύο κύκλοι χημειοθεραπείας, με τον ίδιο να συνεχίζει παράλληλα τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Η θεραπεία ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουλίου.

Στον επανέλεγχο της 8ης Σεπτεμβρίου δεν εντοπίστηκε καρκίνος, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ίδιος. Ο Ριβ θα συνεχίσει, ωστόσο, να υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους για την παρακολούθηση της κατάστασής του.

Η σύζυγός του τον παρότρυνε να εξεταστεί

Ο ίδιος αποδίδει σημαντικό μέρος της έγκαιρης αντιμετώπισης στη σύζυγό του, η οποία επέμενε να μην αγνοήσει το εξόγκωμα και να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

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«Πιθανότατα δεν είναι τίποτα, αλλά κι αν είναι κάτι;», ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο, η λογική πίσω από την επιμονή της.

Η στήριξή της, όπως ανέφερε, αποδείχθηκε καθοριστική σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί μόλις λίγους μήνες πριν από τη διάγνωση.

Πριν από τη θεραπεία, ο Ριβ προχώρησε επίσης σε κρυοσυντήρηση σπέρματος, καθώς η θεραπεία για τον καρκίνο των όρχεων μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα. Ο ίδιος και η σύζυγός του επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά στο μέλλον.

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Οι μνήμες από τους γονείς του

Η διάγνωση είχε και ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση για τον Γουίλ Ριβ, καθώς η οικογένειά του έχει συνδεθεί με σοβαρές περιπέτειες υγείας.

Ο πατέρας του, Κρίστοφερ Ριβ, έμεινε παράλυτος από τον λαιμό και κάτω μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε με άλογο το 1995. Ο ηθοποιός πέθανε το 2004.

Η μητέρα του, Ντάνα Ριβ, πέθανε το 2006 από καρκίνο του πνεύμονα, σε ηλικία 44 ετών.

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Ιδιαίτερη ήταν και η συγκυρία της θεραπείας του Γουίλ Ριβ, καθώς πραγματοποιήθηκε στο Memorial Sloan Kettering της Νέας Υόρκης, όπου είχε νοσηλευτεί και η μητέρα του.

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Ο ίδιος έχει περιγράψει την εμπειρία ως μια διαδικασία που τον έκανε να κατανοήσει διαφορετικά όσα είχαν περάσει οι γονείς του. Η δική του ασθένεια, όπως ανέφερε, τον έφερε αντιμέτωπο με μια κατάσταση που μέχρι τότε παρακολουθούσε κυρίως από την πλευρά του παιδιού και του φροντιστή.

Πλέον, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και τον καθαρό επανέλεγχο του Σεπτεμβρίου, ο Γουίλ Ριβ συνεχίζει την παρακολούθησή του, ενώ έχει επιλέξει να μιλήσει δημόσια για την εμπειρία του, δίνοντας έμφαση στη σημασία του να μην αγνοούνται συμπτώματα που επιμένουν.

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