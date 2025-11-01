Ο γνωστός ποδοσφαιριστής Μέμφις Ντεπάι εμπλέκεται σ’ ένα απίστευτο σκάνδαλο στη Βραζιλία, καθώς κατηγορείται ότι άφησε έγκυο μία infuencer και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μίντια, ο ποδοσφαιριστής της Κορίνθιανς άφησε έγκυο την influencer Λάρι Σιμόες, αλλά μόλις τον ενημέρωσε για την εγκυμοσύνη, εκείνος διέκοψε οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί της.

Ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής και η εντυπωσιακή γυναίκα είχαν σχέση από τον Φεβρουάριο, όταν και γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι γενεθλίων. «Είναι αλήθεια, αγνοεί τα πάντα. Μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί ούτε ένας δικηγόρος για να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες», ανέφερε η influencer για τον πρώην ποδοσφαιριστή της Λυών και της Μπαρτσελόνα, ο οποίος παραμένει «άφαντος»

