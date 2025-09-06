Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε δύο ακόμη πολυώροφα κτίρια στην Πόλη της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τα κτίρια βρίσκονταν σε απόσταση 500 και 700 μέτρων από το κτίριο που είχε πληγεί την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωση μέσω Χ, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν: «ΧΤΥΠΗΘΗΚΕ: Πολυώροφο κτίριο που χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στην Πόλη της Γάζας. Οι τρομοκράτες είχαν εγκαταστήσει εξοπλισμό συλλογής πληροφοριών και παρατηρητήρια για την παρακολούθηση των στρατευμάτων μας στην περιοχή, ενώ είχαν τοποθετήσει και πολυάριθμους εκρηκτικούς μηχανισμούς γύρω από το κτίριο. Πριν από την επίθεση, ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό ζημιών σε αμάχους».

🚨BREAKING: Israeli warplanes have destroyed Al-Susi residential tower in Tel al-Hawa, southwest Gaza City.



The building housed dozens of displaced families and was surrounded by tents of other refugees. pic.twitter.com/L7k08xWkSf September 6, 2025

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η επίθεση στόχευσε συγκρότημα κατοικιών που αποτελούνταν από τρεις πύργους. Ο ένας είχε ήδη καταστραφεί το 2024, ενώ τώρα κατέρρευσαν και οι άλλοι δύο.

Πολλοί εκτοπισμένοι από την ανατολική Γάζα, αλλά και από τον βορρά, είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο σε αυτούς τους πύργους. Τα κτίρια βρίσκονταν απέναντι από τα κεντρικά γραφεία της UNRWA και κοντά σε πανεπιστημιακό συγκρότημα.

🎯 STRUCK: A high-rise building that was being used by the Hamas terrorist organization in the area of Gaza City.



Hamas terrorists installed intelligence gathering equipment and positioned observation posts in the building in order to monitor the location of IDF troops in the… pic.twitter.com/uEAOBs2yBb — Israel Defense Forces (@IDF) September 6, 2025

Μετά την εντολή εκκένωσης που εξέδωσαν οι IDF, επικράτησε πανικός, καθώς το χρονικό περιθώριο που δόθηκε στους ενοίκους θεωρήθηκε ανεπαρκές.

Σύμφωνα πάντα με το Al Jazeera, έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης και για ακόμη ένα κτίριο, όπου φιλοξενούνται οικογένειες εκτοπισμένων.