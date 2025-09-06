Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε δύο ακόμη πολυώροφα κτίρια στην Πόλη της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, τα κτίρια βρίσκονταν σε απόσταση 500 και 700 μέτρων από το κτίριο που είχε πληγεί την Παρασκευή.

Advertisement
Advertisement

Σε ανακοίνωση μέσω Χ, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν: «ΧΤΥΠΗΘΗΚΕ: Πολυώροφο κτίριο που χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στην Πόλη της Γάζας. Οι τρομοκράτες είχαν εγκαταστήσει εξοπλισμό συλλογής πληροφοριών και παρατηρητήρια για την παρακολούθηση των στρατευμάτων μας στην περιοχή, ενώ είχαν τοποθετήσει και πολυάριθμους εκρηκτικούς μηχανισμούς γύρω από το κτίριο. Πριν από την επίθεση, ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό ζημιών σε αμάχους».

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η επίθεση στόχευσε συγκρότημα κατοικιών που αποτελούνταν από τρεις πύργους. Ο ένας είχε ήδη καταστραφεί το 2024, ενώ τώρα κατέρρευσαν και οι άλλοι δύο.

Πολλοί εκτοπισμένοι από την ανατολική Γάζα, αλλά και από τον βορρά, είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο σε αυτούς τους πύργους. Τα κτίρια βρίσκονταν απέναντι από τα κεντρικά γραφεία της UNRWA και κοντά σε πανεπιστημιακό συγκρότημα.

Μετά την εντολή εκκένωσης που εξέδωσαν οι IDF, επικράτησε πανικός, καθώς το χρονικό περιθώριο που δόθηκε στους ενοίκους θεωρήθηκε ανεπαρκές.

Σύμφωνα πάντα με το Al Jazeera, έχει εκδοθεί εντολή εκκένωσης και για ακόμη ένα κτίριο, όπου φιλοξενούνται οικογένειες εκτοπισμένων.

    tag icon