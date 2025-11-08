Ο Ράιαν Τσεν, γνωστός στα social media ως ο «Κινέζος Τραμπ», έχει γίνει ένα από τα πιο αναπάντεχα φαινόμενα του διαδικτύου στην Κίνα. Με την απίστευτα πιστή μίμηση της φωνής, των εκφράσεων και των χειρονομιών του Ντόναλντ Τραμπ, έχει καταφέρει να κερδίσει περισσότερους από δύο εκατομμύρια ακόλουθους στις πλατφόρμες Douyin και Instagram, ενώ το κοινό του μεγαλώνει συνεχώς.

Παρότι εργάζεται ως διευθυντής επιχειρήσεων στο Τσονγκίνγκ, μια πόλη στη νοτιοδυτική Κίνα, ο Τσεν έχει μετατραπεί σε τοπική διασημότητα. Όπου και αν πηγαίνει, οι άνθρωποι τον σταματούν στον δρόμο, του ζητούν φωτογραφίες και τον παρακαλούν να πει τις χαρακτηριστικές ατάκες του πρώην Αμερικανού προέδρου.

Η ιστορία του ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Όπως αποκάλυψε στο CNN, η μίμηση του Τραμπ προέκυψε ύστερα από ένα στοίχημα σε ένα παιχνίδι «θάρρος ή αλήθεια» με έναν φίλο του. Έχασε, και ο φίλος του τον προκάλεσε να ανεβάσει στο διαδίκτυο ένα βίντεο όπου μιμείται τον Τραμπ. Το αποτέλεσμα; Το βίντεο έγινε αμέσως viral και ο Τσεν βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της προσοχής. Πολλοί θεατές στην Κίνα, που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουν τον Τσεν ως έναν χιουμοριστικό «μεταφραστή» της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Παρόλο που δεν έχει ποτέ επισκεφθεί τις ΗΠΑ, ο Τσεν αξιοποιεί τη δημοτικότητά του για να προωθήσει την πόλη του και την κινεζική κουλτούρα, χωρίς να εμπλέκεται σε πολιτικά ζητήματα. «Προσπαθώ να κρατώ τα πάντα μακριά από την πολιτική», λέει. «Θέλω να δείξω τον πολιτισμό μου, το φαγητό μας, και να παρουσιάσω μια πιο αληθινή, θετική εικόνα της Κίνας». Μέσα από το χιούμορ του, επιδιώκει να γεφυρώσει τις πολιτισμικές διαφορές, πιστεύοντας ότι το γέλιο μπορεί να ενώσει ανθρώπους ακόμη και από διαφορετικές υπερδυνάμεις.

Το μέλλον του φαίνεται εξίσου υποσχόμενο. Ο «Κινέζος Τραμπ» δηλώνει ότι θα ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική και να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, με όνειρό του να επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη – την πόλη που γέννησε τον αυθεντικό Τραμπ. «Θέλω να ζήσω λίγο το χάος και να δω πώς είναι πραγματικά», λέει γελώντας. Ο Ράιαν Τσεν δείχνει πώς ένα απλό αστείο μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμιο φαινόμενο και να αποδείξει ότι το χιούμορ δεν γνωρίζει σύνορα.