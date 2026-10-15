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Το ζευγάρι αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας με σκοπό τη διευκόλυνση διακίνησης ναρκωτικών, έχοντας συλληφθεί από αμερικανικές δυνάμεις τον περασμένο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο φέρεται να έδινε εντολές για βασανιστήρια και απαγωγές στρατιωτικών, με τη σύμφωνη γνώμη της συζύγου του, για την καταστολή της αντιπολίτευσης.

Η δίκη των δύο κατηγορουμένων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουνίου 2027, ενώ σε περίπτωση καταδίκης τους προβλέπεται υποχρεωτική ελάχιστη ποινή κάθειρξης πενήντα ετών.

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Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, δήλωσαν αθώοι ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου, μετά την άσκηση νέων κατηγοριών σε βάρος τους για συνωμοσία με σκοπό τον βασανισμό πολιτικών αντιπάλων τους.

Οι νέες κατηγορίες διευρύνουν το κατηγορητήριο κατά του 63χρονου Μαδούρο και της 70χρονης Φλόρες, οι οποίοι έχουν ήδη δηλώσει αθώοι στις κατηγορίες που σχετίζονται με την κατάχρηση εξουσίας για τη διευκόλυνση διακινητών ναρκωτικών στην εξαγωγή κοκαΐνης.

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Το ζευγάρι συνελήφθη τον περασμένο Ιανουάριο από αμερικανικές δυνάμεις σε επιχείρηση στη Βενεζουέλα, κατόπιν εντολής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και μεταφέρθηκε στη Νέα Υόρκη. Σήμερα εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστή Άλβιν Χέλερστιν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Ousted Venezuelan President Nicolas Maduro and wife Cilia Flores arraigned on a new indictment in New York City – New York City police (NYPD) officers stand outside the Daniel Patrick Moynihan United States Courthouse where ousted Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife Cilia Flores faced a new indictment accusing them of torturing political opponents and US citizens to retain their grip on power, in New York City, US, October 15, 2026. REUTERS/Eduardo Munoz

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Μαδούρο έδινε εντολές σε αξιωματούχους να βασανίζουν πολιτικούς της αντιπολίτευσης και στρατιωτικούς που θεωρούνταν ύποπτοι για συνωμοσία εναντίον του. Η φερόμενη πρακτική εντασσόταν, κατά την εισαγγελική εκδοχή, σε μια ευρύτερη προσπάθεια καταστολής των αντιπάλων του.

Η εντολή του 2014 και η στάση της Φλόρες

Ένα από τα περιστατικά που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο φέρεται να συνέβη το 2014. Τότε, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Μαδούρο έδωσε εντολή σε αξιωματούχους να απαγάγουν στρατιωτικούς και να τους ανακρίνουν προκειμένου να αποσπάσουν πληροφορίες για πιθανούς αντιφρονούντες.

Όταν ορισμένοι από τους στρατιωτικούς αρνήθηκαν να συνεργαστούν, ο Μαδούρο φέρεται να ζήτησε από τους αξιωματούχους «να τους πιέσουν σκληρότερα».

Η Σίλια Φλόρες, σύμφωνα με το ίδιο κατηγορητήριο, συμφώνησε με το σχέδιο, απορρίπτοντας μια εναλλακτική πρόταση που προέβλεπε τη διείσδυση στους κόλπους των αντιφρονούντων για τη συλλογή πληροφοριών.

Οι δύο κατηγορούμενοι δεν κατηγορούνται ότι συμμετείχαν οι ίδιοι αυτοπροσώπως σε πράξεις βασανιστηρίων. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη φερόμενη συνωμοσία για την τέλεση τέτοιων πράξεων.

Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουνίου 2027, μετά τη μεταβολή της ημερομηνίας έναρξής της από το δικαστήριο. Εφόσον καταδικαστούν για το σύνολο των κατηγοριών, αντιμετωπίζουν βαριές ποινές κάθειρξης. Σύμφωνα με το Reuters, προβλέπεται υποχρεωτική ελάχιστη ποινή 50 ετών.

Πηγή: Reuters